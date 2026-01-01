دیدار سفیر ایران با رئیس جدید مجلس عراق
سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در نخستین دیدار با هیبت الحلبوسی رئیس جدید مجلس عراق انتخاب وی بهعنوان رئیس مجلس نمایندگان را تبریک گفت.
این دیدار با حضور محمد الحلبوسی، رئیس حزب تقدم و رئیس پیشین مجلس عراق، برگزار شد و دو طرف درباره روابط دوجانبه، راههای تقویت آن و تحولات منطقهای گفتوگو کردند.