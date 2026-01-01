خبرگزاری کار ایران
با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی انجام شد

افتتاح درمانگاه بهبود زخم‌های مزمن با پلاسما درمانی در اصفهان

بزرگ‌ترین درمانگاه مراقبت و درمان زخم مجهز با فناوری پلاسما‌ی کشور در بیمارستان الزهرای اصفهان بهره برداری شد.

به گزارش ایلنا، درمانگاه مراقبت و درمان زخم شهدای هسته‌ای اصفهان، دوازدهمین مرکز درمانی تجهیز  با فناوری پلاسمای سرد در کشور است.

این فناوری، گامی مؤثر برای ارتقاء سطح سلامت عمومی، افزایش کیفیت درمان و تقویت زیست‌بوم فناوری سلامت کشور محسوب می‌شود.

پلاسمای سرد به‌عنوان روشی نوین، ایمن و غیرتهاجمی است که  با تولید گونه‌های فعال اکسیژن و نیتروژن همچنین تابش اشعه فرا بنفش اثر درمانی روی زخم‌های مزمن دارد.

درمان زخم در بیمارستان الزهرای اصفهان شامل دو بخش سرپایی و بستری است.

بخش سرپایی در طبقه همکف به وسعت حدود ۳۰۰ مترمربع شامل دو بخش بستری زنان و مردان با ظرفیت هر کدام ۳ تخت همچنین بخش دبرید است.

بخش بستری در طبقه دوم به مساحت حدود ۶۰۰ متر مربع شامل ۱۴ اتاق با ظرفیت  ۲۶ تخت است.

رئیس سازمان انرژی اتمی در آیین افتتاح این مرکز گفت: تاکنون ۲هزار نفر در کشور از خدمات پلاسما درمانی بهره برده اندو بنویسید

اسلامی افزود: سازمان انرژی اتمی پیشرو در روش‌های نوین علمی برای درمان بیماری‌های سخت درمان است.

بیمارستان الزهرا با ۲۷ هکتار مساحت و ۵۲ بخش تخصصی و فوق تخصصی، به‌عنوان قطب درمانی منطقه هفتم کشور و معین پایتخت، میزبان بیماران خاص و پیچیده اصفهان و استان‌های همجوار است.

این مرکز با بیش از سه هزار نیرو و ۳۶۰ عضو هیات علمی، پس از چهار دانشگاه بزرگ کشور از نظر کادر علمی در رتبه پنجم قرار دارد و یک شهرک دانشگاهی سلامت محسوب می‌شود.

 

