تشریح جزئیات سفر پزشکیان به استان چهارمحال و بختیاری

وی افزود: در جریان این سفر نیز فعالان اقتصادی و همچنین فعالان فرهنگی و اجتماعی استان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کردند. موضوع مدرسه‌سازی و تحقق عدالت در فضای آموزشی از اولویت‌های جدی دکتر پزشکیان است و به همین منظور در هر سفر استانی نشست ویژه‌ای با فعالان این حوزه برگزار می‌شود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ادامه برنامه‌های سفر گفت: فردا نیز نشستی با حضور فعالان سیاسی و اجتماعی برگزار خواهد شد تا نظرات، انتقادات و پیشنهادهای آنان شنیده شود و این روند به یک فرهنگ پایدار در تعامل مستقیم مردم با رئیس‌جمهور تبدیل شود.

قائم‌پناه با بیان اینکه در پایان سفر، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تشکیل می‌شود، خاطرنشان کرد: در این شورا، مصوبات سفر، شاخص‌های توسعه استان و نتایج نظرسنجی‌هایی که پیش از سفر در سطح استان و دستگاه‌های ملی انجام شده، ارائه خواهد شد و مصوباتی که بیش از دو ماه کار کارشناسی روی آن‌ها صورت گرفته، به تصویب نهایی می‌رسد.

وی در ادامه با اشاره به اعتبارات مصوب این سفر اظهار کرد: در سفرهای پیشین، تقریباً ۱۰۰ درصد اعتبارات مصوب تخصیص یافته و در سفر به استان چهارمحال و بختیاری نیز مبلغ ۲۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی از محل بودجه عمومی کشور مصوب شده است که طی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و بخشی نیز در سال ۱۴۰۶ تخصیص خواهد یافت.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری همچنین از پیش‌بینی تسهیلات بانکی و مشارکت بخش خصوصی خبر داد و گفت: حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای تأمین سرمایه در گردش صنایع و توسعه بخش‌های کشاورزی و گردشگری استان پیش‌بینی شده که عمدتاً به بخش خصوصی اختصاص خواهد یافت. افزون بر این، دو همت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت و کشاورزی اعلام آمادگی شده است.

قائم‌پناه در پایان با اشاره به محورهای اصلی مصوبات این سفر تأکید کرد: تمرکز اصلی مصوبات بر توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های زیربنایی استان از جمله راه‌ها، مسائل مرتبط با آب، بیمارستان‌ها و حوزه آموزش‌وپرورش است و امید می‌رود با اجرای این مصوبات، روند توسعه و پیشرفت استان شتاب بیشتری بگیرد.