قالیباف به رئیس کمیسیون انرژی تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی درگذشت برادر نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه مجلس را به ایشان تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت برادر موسی احمدی کمیسیون انرژی و نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه مجلس را تسلیت گفت.

 

در این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ

حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای موسی احمدی
رئیس محترم کمیسیون انرژی و نماینده مردم شریف کنگان، دیر، جم و عسلویه

درگذشت برادر گرامی‌تان، مرحوم عباس احمدی در ایام متعلق به حضرت امیرالمومنین و جوادالائمه علیهم السلام موجب تأثر و تأسف فراوان شد.

اینجانب این مصیبت را به جنابعالی و سایر بستگان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت، و برای شما و بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/
