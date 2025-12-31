قالیباف به رئیس کمیسیون انرژی تسلیت گفت
رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی درگذشت برادر نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه مجلس را به ایشان تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت برادر موسی احمدی کمیسیون انرژی و نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه مجلس را تسلیت گفت.
در این پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعونَ
حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای موسی احمدی
رئیس محترم کمیسیون انرژی و نماینده مردم شریف کنگان، دیر، جم و عسلویه
درگذشت برادر گرامیتان، مرحوم عباس احمدی در ایام متعلق به حضرت امیرالمومنین و جوادالائمه علیهم السلام موجب تأثر و تأسف فراوان شد.
اینجانب این مصیبت را به جنابعالی و سایر بستگان تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت، و برای شما و بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی