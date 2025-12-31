نشست معاون اجرایی رئیسجمهور با حامیان پزشکیان در چهارمحال و بختیاری
نشست معاون اجرایی رئیسجمهور با حامیان پزشکیان در چهارمحال و بختیاری در خصوص مسائل این استان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، همزمان با سفر رئیسجمهور به استان چهارمحال و بختیاری، نشست محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، با جمعی از حامیان مسعود پزشکیان و اعضای جبهه اصلاحات استان برگزار شد.
این نشست طبق روال سایر سفرهای استانی دولت و با هدف شنیدن دیدگاهها و مطالبات حامیان دولت، با حضور گسترده اعضای جبهه اصلاحات و حامیان پزشکیان در فضایی صمیمانه برگزار شد و حدود دو ساعت به طول انجامید.
در این دیدار، حاضران ضمن بیان دیدگاهها، مسائل و مطالبات خود، پیشنهادهایی در خصوص ظرفیتها و توانمندیهای استان چهارمحال و بختیاری و نیز برخی اولویتهای اجرایی دولت در سطح استان ارائه کردند.
در پایان این نشست، معاون اجرایی رئیسجمهور با قدردانی از تلاشها و همراهی حامیان پزشکیان در مسیر شکلگیری و استقرار دولت وفاق ملی، ضمن عذرخواهی از محدودیت زمانی برای ایراد سخنرانی مفصل، از طرح نقطهنظرات و پیشنهادهای مطرحشده تشکر کرد و سپس به منظور گفتوگو با مردم، عازم صداوسیمای مرکز استان شد.