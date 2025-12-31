خبرگزاری کار ایران
قائم‌پناه:

مماشات و تساهل با بی‌انضباطی بانک‌ها در دولت جایی ندارد

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به دیدار خود با مدیران بانکی استان تهران تصریح کرد: در دولت، مماشات و تساهل با بی‌انضباطی بانک‌ها جایی ندارد.

به گزارش ایلنا، محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«دیروز در جمع مدیران بانکی استان تهران بر عزم راسخ دولت و رئیس جمهور ⁧ پزشکیان⁩ بر برخورد با نقش منفی بانک‌ها در افزایش نقدینگی و تورم تأکید کردم.

در دولت مماشات و تساهل با بی انضباطی بانک‌ها جایی ندارد.

‌حمایت از تولیدکننده و کارآفرینان که رزمندگان جنگ اقتصادی اند وظیفه همه ما است.»

