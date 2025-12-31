خانه



سیاسی



دولت ۱۰ / ۱۰ / ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۱:۵۲

قائم‌پناه:

مماشات و تساهل با بی‌انضباطی بانک‌ها در دولت جایی ندارد

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به دیدار خود با مدیران بانکی استان تهران تصریح کرد: در دولت، مماشات و تساهل با بی‌انضباطی بانک‌ها جایی ندارد.