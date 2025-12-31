رایزنی دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با عراقچی

به گزارش ایلنا،‌ در این دیدار طرفین ضمن اشاره به نقش و ظرفیت شورای راهبردی روابط خارجی به عنوان اتاق فکر و نهاد مشورتی در حوزه سیاست خارجی کشور، بر اهمیت ارتقای هماهنگی و تعامل مستمر میان این شورا و وزارت امور خارجه تأکید کردند.