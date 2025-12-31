خبرگزاری کار ایران
رایزنی دبیر شورای راهبردی روابط خارجی با عراقچی

سید جلال دهقانی فیروزآبادی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی امروز چهارشنبه ضمن حضور در وزارت امور خارجه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا،‌ در این دیدار طرفین ضمن اشاره به نقش و ظرفیت شورای راهبردی روابط خارجی به عنوان اتاق فکر و نهاد مشورتی در حوزه سیاست خارجی کشور، بر اهمیت ارتقای هماهنگی و تعامل مستمر میان این شورا و وزارت امور خارجه تأکید کردند.

همچنین طرفین مهم ترین موضوعات و تحولات در عرصه سیاست خارجی کشور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
