هیچ ملتی با تکیه بر دیگران پیشرفت نکرده است

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان، شامگاه چهارشنبه 10 دی 1404، در ادامه برنامه‌های سفر استانی دولت وفاق ملی به چهارمحال و بختیاری، در دیدار فرهیختگان، نخبگان و فعالان فرهنگی استان، در سخنانی با اشاره به آموزه‌های امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در نامه به مالک اشتر اظهار داشت: حضرت علی (ع) تأکید می‌کند آنچه باید بیش از هر چیز محبوب باشد، عدالت است؛ عدالتی که همه را دربر بگیرد و رضایت عمومی را تأمین کند. اگر اکثریت جامعه ناراضی باشند، رضایت گروهی خاص هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد و جامعه را به سامان نمی‌رساند.

پزشکیان با بیان اینکه در نگاه علوی، مردم ستون اصلی جامعه هستند افزود: امیرالمؤمنین تصریح می‌کند که توده مردم پایه دین و قدرت جامعه‌اند و حاکم باید دل در گرو آنان داشته باشد. اگر حاکم به خواص دل ببندد و از مردم فاصله بگیرد، نه عدالت برقرار می‌شود و نه جامعه به ثبات می‌رسد.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت نقش مردم در پیشرفت کشور گفت: آنچه امروز نیاز داریم، باور به مردم و اعتماد به ظرفیت‌های آنان است. بسیاری از مشکلات جامعه نه به دلیل نداشتن راه‌حل، بلکه به دلیل نداشتن اراده، باور و میدان دادن به افراد توانمند به وجود آمده است.

پزشکیان با تأکید بر اینکه راه‌حل مشکلات کشور روشن است اظهار داشت: برای اغلب مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی راه‌حل علمی وجود دارد. مشکل ما ندانستن نیست، بلکه نخواستن، یا ناتوانی در به‌کارگیری دانش و تخصص است. جامعه‌ای که به متخصصان خود میدان ندهد، ناگزیر درجا خواهد زد.

رئیس جمهور با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور گفت: دانشگاه‌ها باید به کانون حل مسئله تبدیل شوند. اگر دانشگاه نتواند برای جامعه راه‌حل ارائه دهد، رسالت خود را انجام نداده است. دانشگاه نسل سوم و چهارم دانشگاهی است که درد جامعه را می‌شناسد و برای آن نسخه عملیاتی ارائه می‌دهد.

پزشکیان افزود: ما به دانشگاهی نیاز داریم که به آینده نگاه کند، آینده‌ای که در آن منابع طبیعی محدود، محیط زیست آسیب‌پذیر و نیازهای انسانی پیچیده‌تر شده است. دانشگاه باید بتواند آینده را ببیند و برای آن برنامه داشته باشد، نه اینکه فقط به امروز نگاه کند.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تغییر نگرش در مدیریت کشور اظهار داشت: اگر امروز احساس می‌کنیم در برخی حوزه‌ها عقب هستیم، دلیلش این است که هنوز به توان داخلی ایمان کامل نیاورده‌ایم. وقتی باور کنیم که می‌توانیم، مسیر تغییر آغاز می‌شود.

پزشکیان با تأکید بر نقش باور و اعتماد به نفس ملی گفت: هیچ ملتی با تکیه بر دیگران پیشرفت نکرده است. زمانی پیشرفت آغاز می‌شود که جامعه به توان خود ایمان بیاورد و به جای نگاه به بیرون، بر ظرفیت‌های درونی تکیه کند.

رئیس جمهور با اشاره به تجربه‌های شخصی خود در مسئولیت‌های گذشته اظهار داشت: هر جا به نیروهای داخلی اعتماد کردیم، نتیجه گرفتیم. هر جا به توان جوانان، متخصصان و نخبگان میدان دادیم، پیشرفت حاصل شد. این تجربه‌ای است که بارها تکرار شده است.

پزشکیان با بیان اینکه پیشرفت نیازمند صبر، تلاش و باور است گفت: هیچ تحول بزرگی یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد. همان‌گونه که انسان برای رسیدن به علم و تخصص سال‌ها تلاش می‌کند، جامعه نیز برای رسیدن به توسعه پایدار نیازمند صبر، برنامه و استمرار است.

رئیس جمهور با تأکید بر نقش ایمان و باور در حرکت جامعه افزود: اگر باور کنیم که می‌توانیم، مسیر باز می‌شود. ایمان به توانمندی‌ها، موتور حرکت جامعه است و بدون آن هیچ برنامه‌ای به نتیجه نمی‌رسد.

پزشکیان با اشاره به ضرورت اعتماد به نخبگان و سرمایه‌های انسانی کشورگفت: هنرمندان، دانشمندان، کارآفرینان و متخصصان سرمایه‌های واقعی این سرزمین هستند. اگر به آنان میدان داده شود، می‌توانند کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهند.

رئیس جمهور با تأکید بر مسئولیت دولت در حمایت از این سرمایه‌ها خاطرنشان کرد: وظیفه دولت فراهم کردن بستر فعالیت، رفع موانع و ایجاد اعتماد است تا این سرمایه‌ها بتوانند نقش خود را ایفا کنند.

پزشکیان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت وحدت و همدلی گفت: پیشرفت بدون وحدت ممکن نیست. اختلاف و تفرقه توان جامعه را می‌گیرد، اما همدلی و هم‌افزایی می‌تواند بزرگ‌ترین موانع را از پیش رو بردارد.

رئیس جمهور در پایان تأکید کرد: با ایمان، تلاش، همدلی و تکیه بر توان داخلی می‌توان آینده‌ای روشن ساخت. اگر هر کس در جایگاه خود مسئولیتش را به‌درستی انجام دهد، هیچ مانعی نمی‌تواند مانع پیشرفت این ملت شود.