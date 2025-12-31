به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان عصر امروز چهارشنبه 10 دی 1404، در نخستین بخش از سفر دولت وفاق ملی به چهارمحال و بختیاری، در نشستی با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان، با تأکید بر اینکه دولت خود را موظف به پشتیبانی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و اصناف می‌داند گفت: در ماه‌های گذشته بیشترین نشست‌ها و پیگیری‌های دولت با اتاق بازرگانی، کارآفرین‌ها و صنوف برگزار شده و شخصاً برای شنیدن دغدغه‌ها و کاهش نگرانی‌های آنان در میدان بوده‌ام.

رئیس‌جمهور با اشاره به نوسانات اخیر بازار و بی‌ثباتی نرخ ارز افزود: در همان مقطع نیز وزرا و مدیران دولت پای کار بودند و خود من جلسات متعدد گذاشتم؛ علاوه بر جلسه جداگانه با اتاق، امروز هم رئیس اتاق بازرگانی و نماینده اتاق اصناف در جلسه هیئت دولت حضور داشتند و مقرر شد کارگروه‌هایی تشکیل شود تا مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی به‌صورت منظم پیگیری و حل‌وفصل شود؛ همچنین قرار شده پایان ماه با وزرا و نمایندگان بخش خصوصی دوباره جلسه بگذاریم تا نتیجه اقدامات روشن باشد.

پزشکیان با انتقاد از تعدد سامانه‌ها و مراجعه‌های پی‌درپی دستگاه‌های نظارتی و اجرایی به واحدهای تولیدی و صنفی تصریح کرد: وزیر ارتباطات مأمور شده «اکوسیستم سامانه‌ها» را با اولویت صنعت و تجارت سامان بدهد تا به جای چندین درگاه و مراجعات مکرر، یک درگاه واحد و یک استاندارد مشخص ملاک عمل باشد و تولیدکننده هر روز با بهداشت، تعزیرات، صمت، استاندارد، بازرسی و سایر دستگاه‌ها درگیر نشود.

رئیس جمهور در تشریح روند انتخاب رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت: تغییرات اخیر نتیجه تقابل و جناح‌بندی نبود؛ از مدت‌ها پیش و پس از اصرار آقای دکتر فرزین به کناره‌گیری، فهرستی از 22 گزینه تهیه و با شاخص‌های کارشناسی توسط جمعی از اساتید و خبرگان ارزیابی شد و در نهایت آقای دکتر همتی با اختلاف امتیاز بالاتر انتخاب شد؛ ما از ابتدا هم گفته‌ایم مسیر تصمیم‌گیری باید کارشناسی باشد و از سیاسی‌کاری فاصله بگیرد.

پزشکیان کنترل هزینه‌های بیهوده و بهینه‌سازی مصرف را فوری‌ترین اقدام اقتصادی دانست و گفت: ما روزانه حدود 8 تا 9 میلیون بشکه نفت و گاز تولید می‌کنیم؛ اگر فقط 10 درصد صرفه‌جویی کنیم، معادل 900 هزار بشکه در روز منابع آزاد می‌شود؛ در حالی که برای افزایش 250 هزار بشکه‌ای تولید باید حدود 6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد. برخی دانشگاه‌ها برای کاهش 30 درصدی مصرف انرژی قرارداد بسته‌اند و حتی اگر به 10 درصد برسیم، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی و معیشتی قابل حل است.

پزشکیان با اشاره به وضعیت ناترازی انرژی در آغاز فعالیت دولت گفت: دولت را با کسری 20 هزار مگاواتی برق تحویل گرفتیم و خشکسالی هم ظرفیت برق‌آبی را به کمتر از نصف رساند؛ با این حال امسال ذخایر سوخت نیروگاهی را از حدود 1.2 میلیارد لیتر به بیش از 3 میلیارد لیتر رسانده‌ایم و با نصب بیش از 3 هزار مگاوات پنل خورشیدی، اجرای چند هزار مگاوات دیگر و توسعه حدود 2 هزار مگاوات انرژی بادی، به سمت کاهش وابستگی به سوخت فسیلی حرکت کرده‌ایم. علاوه بر توسعه تولید، بهره‌وری نیروگاه‌ها را هم ارتقا داده‌ایم و برای نخستین بار به‌رغم رشد تقاضا، مصرف نسبت به سال گذشته حدود 5 درصد کاهش داشته است.

رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت آغاز اصلاح از خود دولت و مدیران گفت: صرفه‌جویی یعنی بهینه مصرف کردن نه مصرف نکردن؛ خاموش کردن چراغ‌های اضافه، کاهش چند درجه‌ای گرمایش و اصلاح الگوی مصرف در برق، گاز و بنزین می‌تواند صدها میلیون لیتر صرفه‌جویی ایجاد کند. دولت آمده تا مانع‌زدایی کند نه اینکه برای مردم و تولیدکنندگان مشکل بسازد و استانداران نیز موظف‌اند همین رویکرد را در استان‌ها دنبال کنند.

پزشکیان با اشاره به فشارهای بیرونی و جنگ تمام‌عیار اقتصادی علیه کشور گفت: دشمنان امید بسته‌اند ایران را از مسیر اقتصاد زمین‌گیر کنند، اما اگر همدل باشیم و برای سربلندی ایران حرکت کنیم، قادر نیستند کشور را به زانو درآورند؛ در این میدان، فرماندهان و سربازان اصلی، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی‌اند و دولت موظف است پشتیبانی و رفع مانع کند.

رئیس جمهور درباره دغدغه معیشت مردم نیز تأکید کرد: هیچ جلسه‌ای در دولت بدون توجه به سفره مردم برگزار نمی‌شود؛ برای کنترل تورم، بودجه پیشنهادی دولت با رشد حداقلی تنظیم شد تا موتور تورم روشن نشود و از مجلس خواسته‌ایم هر اصلاحی انجام می‌دهد به‌گونه‌ای باشد که هم معیشت بهتر شود و هم تورم تشدید نشود.

پزشکیان افزود: با اضافه‌برداشت بانک‌ها و خلق پول بی‌ضابطه باید برخورد شود، زیرا یکی از ریشه‌های تورم همینجاست.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه یارانه حذف نمی‌شود گفت: مسئله این است که یارانه را در ابتدای زنجیره بدهیم یا انتهای زنجیره؛ اگر به ابتدای زنجیره داده شود، مصرف‌کننده پردرآمد سهم بیشتری می‌برد، اما اگر به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده نهایی برسد، رانت، فساد و رشوه از بین می‌رود و دیگر نیازی به سازوکارهای پرهزینه بازرسی و برخوردهای نمایشی نیست.

پزشکیان ادامه داد: دولت بر استمرار حمایت‌ها ایستاده، اما شیوه پرداخت باید اصلاح شود تا هم عدالت برقرار شود و هم منابع هدر نرود.

رئیس‌جمهور در پایان با بیان اینکه کنار گود ایستادن و نسخه دادن مشکلی را حل نمی‌کند، گفت: ما در میدان تحریم و فشار هستیم و تصمیمات سخت را برای حفظ ثبات و معیشت مردم می‌گیریم؛ از فعالان اقتصادی می‌خواهیم در کنار نقد منصفانه، به میدان کمک بیایند و اطمینان داشته باشند دولت در حد اختیارات و توان خود، موانعی را که ایجاد کرده برخواهد داشت و بستر را برای کار و سرمایه‌گذاری امن‌تر و روان‌تر فراهم خواهد کرد.

همچنین پیش از آغاز سخنان رئیس‌جمهور، مجموعه‌ای از طرح‌های مهم گردشگری و صنعتی استان چهارمحال و بختیاری به بهره‌برداری رسید.

در این مراسم، فاز نخست مجموعه گردشگری «الماس چغاخور» به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های گردشگری غرب کشور افتتاح شد. این مجموعه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در زمینی به مساحت 48 هزار مترمربع و زیربنای بیش از 12 هزار و 500 مترمربع احداث شده و شامل واحدهای اقامتی، هتل، سوئیت‌های اقامتی، رستوران‌ها و فضاهای خدماتی و رفاهی است که نقش مهمی در توسعه گردشگری منطقه و ایجاد اشتغال ایفا می‌کند.

ادامه این مراسم، طرح توسعه زنجیره تولید در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با حضور ویدیوکنفرانسی رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید. این طرح شامل راه‌اندازی خط اسیدشویی و توسعه ظرفیت تولید ورق‌های فولادی است که زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم صدها نفر را فراهم کرده است.

در کنار آن، طرح تأمین سوخت جایگزین برای استمرار تولید این مجموعه صنعتی نیز افتتاح شد که نقش مهمی در پایداری تولید، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش تاب‌آوری صنعت استان ایفا می‌کند.