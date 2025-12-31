از این رو گزارش تصمیمات کمیسیون تلفیق نسبت به ایرادات قبلی بودجه به صحن علنی ارائه خواهد شد.

لازم به ذکر است کلیات لایحه بودجه (دوشنبه ۸ دیماه) در کمیسیون تلفیق رد و پس از آن رییس جمهور با ارائه نامه به مجلس خواستار اصلاح این لایحه و رفع دلایل رد کلیات از مجلس شد.

در ادامه این کمیسیون با برگزاری جلسات در سه نوبت موارد اصلاحی لایحه بودجه را مورد رسیدگی قرار داد.

در جریان اصلاحات صورت گرفته، نمایندگان کمیسیون تلفیق با افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز مخالفت کرده و همچنین برای ضریب حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵ سازوکاری پلکانی را در نظر گرفتند.

علاوه بر آن این کمیسیون موضوع اعتبارات تملک دارایی را بررسی و همچنین در جدول ۱۴ بودجه، موسوم به مصارف و منابع هدفمندی یارانه ها تصمیماتی در زمینه منابع خرید تضمینی گندم، مابه التفاوت نرخ بنزین و میزان ارز ترجیحی برای کالای اساسی اتخاذ کردند.