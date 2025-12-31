خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تبریک دستغیب به‌مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی

تبریک دستغیب به‌مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی
کد خبر : 1735977
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پیامی میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی را به همتایان خود تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشورمان و رئیس سازمان دیوان محاسبات کشورهای منطقه اکو موسوم به اکوسای، با ارسال پیام های جداگانه به روسای دیوان محاسبات کشورهای مختلف جهان، میلاد حضرت عیسی(ع) و فرارسیدن سال نو میلادی را به همتایان خود تبریک گفت.

در بخشی از پیام تبریک رئیس کل دیوان محاسبات کشورمان آمده است:

"میلاد حضرت عیسی(علیه‌السلام)، نمادی از محبت، عدالت و همبستگی بشری و یادآور ارزش‌های مشترک انسانی است که می‌تواند راهنمای تعاملات سازنده میان ملت‌ها باشد. امیدوارم سال جدید میلادی، با الهام از آموزه‌های معجزه‌آسای آن پیامبر بزرگ الهی، برای جنابعالی و مردم کشورتان، سالی توأم با سلامت، سعادت، پیشرفت و بهروزی باشد."

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی