تبریک دستغیب بهمناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در پیامی میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی را به همتایان خود تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشورمان و رئیس سازمان دیوان محاسبات کشورهای منطقه اکو موسوم به اکوسای، با ارسال پیام های جداگانه به روسای دیوان محاسبات کشورهای مختلف جهان، میلاد حضرت عیسی(ع) و فرارسیدن سال نو میلادی را به همتایان خود تبریک گفت.
در بخشی از پیام تبریک رئیس کل دیوان محاسبات کشورمان آمده است:
"میلاد حضرت عیسی(علیهالسلام)، نمادی از محبت، عدالت و همبستگی بشری و یادآور ارزشهای مشترک انسانی است که میتواند راهنمای تعاملات سازنده میان ملتها باشد. امیدوارم سال جدید میلادی، با الهام از آموزههای معجزهآسای آن پیامبر بزرگ الهی، برای جنابعالی و مردم کشورتان، سالی توأم با سلامت، سعادت، پیشرفت و بهروزی باشد."