به گزارش ایلنا، سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشورمان و رئیس سازمان دیوان محاسبات کشورهای منطقه اکو موسوم به اکوسای، با ارسال پیام های جداگانه به روسای دیوان محاسبات کشورهای مختلف جهان، میلاد حضرت عیسی(ع) و فرارسیدن سال نو میلادی را به همتایان خود تبریک گفت.

در بخشی از پیام تبریک رئیس کل دیوان محاسبات کشورمان آمده است:

"میلاد حضرت عیسی(علیه‌السلام)، نمادی از محبت، عدالت و همبستگی بشری و یادآور ارزش‌های مشترک انسانی است که می‌تواند راهنمای تعاملات سازنده میان ملت‌ها باشد. امیدوارم سال جدید میلادی، با الهام از آموزه‌های معجزه‌آسای آن پیامبر بزرگ الهی، برای جنابعالی و مردم کشورتان، سالی توأم با سلامت، سعادت، پیشرفت و بهروزی باشد."

انتهای پیام/