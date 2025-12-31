خبرگزاری کار ایران
قول همتی به رئیس اتاق اصناف ایران

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: آقای همتی قول دادند تا آنجایی که بتوانند ۶ ماه تا یک سال ارز را ثابت نگه دارند تا ثبات تولید و توزیع و قیمت‌ها را در کف بازار داشته باشیم.

به گزارش ایلنا، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران ترجمه خبرنگاران در خصوص برگزاری جلسه با اعضای هیئت وزیران و نتایج به دست آمده از آن برای بهبود شرایط اقتصادی کشور گفت: اصناف کشور دارای چند مشکل هستند. مالیات افزوده، سامانه مودیان مالیاتی، بخشودگی مالیاتی و درگاه ملی مجوزها بود که با مشکل مواجه شده بودند و ما حتی این مسائل را دیروز صبح هم با آقای رئیس جمهور من وزیر اقتصاد دارایی آقای مدنی زاده مطرح کردیم و دستور دادند حل شد.

وی افزود: امروز هم بنده برای حل موضوع تثبیت ارز خدمت وزرا رسیدم آقای همتی قول دادند که با کارشناسان بانک مرکزی جلسه گذاشته و کار را کارشناسی می‌کنند و تا آنجایی که بتوانند ۶ ماه تا یک سال ارز را ثابت نگه دارند تا ثبات تولید و توزیع و قیمت‌ها را در کف بازار داشته باشیم.

