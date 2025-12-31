خبرگزاری کار ایران
تاکید ایران بر ضرورت حفظ یکپارچگی یمن

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر ضرورت اهتمام جمعی کشورهای منطقه نسبت به حفظ وحدت و یکپارچگی ارضی یمن، گفت: جمهوری اسلامی ایران هر گونه اقدامی که زمینه‌ساز تشدید بی‌ثباتی در یمن و ناامنی در منطقه شود، را غیرقابل قبول می‌داند.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره تحولات اخیر در یمن اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران تحولات امنیتی در جنوب و شرق یمن را از نزدیک پیگیری می‌کند و از همه طرف‌های ذیمدخل می‌خواهد با خویشتن‌داری و توجه به مصالح مردم یمن و ملاحظات امنیتی منطقه، از طریق گفتگو‌ مسائل جاری را حل و فصل کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر ضرورت اهتمام جمعی کشورهای منطقه نسبت به حفظ وحدت و یکپارچگی ارضی یمن، افزود: جمهوری اسلامی ایران هر گونه اقدامی که زمینه‌ساز تشدید بی‌ثباتی در یمن و ناامنی در منطقه شود، را غیرقابل قبول می‌داند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران تنها راه حل بحران یمن را از طریق گفتگوی جامع، اجرای نقشه راه و تشکیل دولتی فراگیر در چارچوب وحدت سرزمینی و یکپارچگی یمن می‌داند.

