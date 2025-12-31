خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جواد امام از قالیباف درخواست کرد:

اعلام کنید افراد تحمیلی به دستگاه‌های اجرایی برای رفع شائبه لابی‌گری برکنار شوند

اعلام کنید افراد تحمیلی به دستگاه‌های اجرایی برای رفع شائبه لابی‌گری برکنار شوند
کد خبر : 1735965
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی جبهه اصلاحات ایران از رئیس مجلس خواست تا اعلام کند، تمام افرادی که از طریق لابی و اصرار برخی نمایندگان مجلس به دستگاه‌های اجرایی تحمیل شده‌اند به قید فوریت برکنار شوند تا شائبه هرگونه لابی‌گری و فشار در این خصوص نزد ‌افکار عمومی⁩ از بین برود.

به گزارش ایلنا جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 

«‏جناب آقای دکتر ‎قالیباف

با توجه به فرمایشات جنابعالی در ستاد انتخابات وزارت کشور، از بین بردن شائبه ‎انتصابات صورت گرفته توسط نمایندگان مجلس و تیم جنابعالی، نیازمند یک تصمیم ‎انقلابی است.

پیشنهاد می‌شود رسماً اعلام کنید، تمام افرادی که از این طریق به دستگاه‌های اجرایی تحمیل شده‌اند به قید فوریت برکنار شوند تا شائبه هرگونه لابی‌گری و فشار در این خصوص نزد ‎افکار عمومی از بین برود.»

این درخواست جواد امام در پی اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی در ستاد انتخابات وزارت کشور مطرح می شود که وی بیان کرده بود با دخالت نمایندگان در انتصاب مدیران ملی و استانی مخالف است و نمایندگان حق اصرار کردن در این زمینه را ندارند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی