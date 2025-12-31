جواد امام از قالیباف درخواست کرد:
اعلام کنید افراد تحمیلی به دستگاههای اجرایی برای رفع شائبه لابیگری برکنار شوند
سخنگوی جبهه اصلاحات ایران از رئیس مجلس خواست تا اعلام کند، تمام افرادی که از طریق لابی و اصرار برخی نمایندگان مجلس به دستگاههای اجرایی تحمیل شدهاند به قید فوریت برکنار شوند تا شائبه هرگونه لابیگری و فشار در این خصوص نزد افکار عمومی از بین برود.
به گزارش ایلنا جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«جناب آقای دکتر قالیباف
با توجه به فرمایشات جنابعالی در ستاد انتخابات وزارت کشور، از بین بردن شائبه انتصابات صورت گرفته توسط نمایندگان مجلس و تیم جنابعالی، نیازمند یک تصمیم انقلابی است.
پیشنهاد میشود رسماً اعلام کنید، تمام افرادی که از این طریق به دستگاههای اجرایی تحمیل شدهاند به قید فوریت برکنار شوند تا شائبه هرگونه لابیگری و فشار در این خصوص نزد افکار عمومی از بین برود.»
این درخواست جواد امام در پی اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی در ستاد انتخابات وزارت کشور مطرح می شود که وی بیان کرده بود با دخالت نمایندگان در انتصاب مدیران ملی و استانی مخالف است و نمایندگان حق اصرار کردن در این زمینه را ندارند.