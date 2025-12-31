به گزارش ایلنا جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«‏جناب آقای دکتر ‎قالیباف

با توجه به فرمایشات جنابعالی در ستاد انتخابات وزارت کشور، از بین بردن شائبه ‎انتصابات صورت گرفته توسط نمایندگان مجلس و تیم جنابعالی، نیازمند یک تصمیم ‎انقلابی است.

پیشنهاد می‌شود رسماً اعلام کنید، تمام افرادی که از این طریق به دستگاه‌های اجرایی تحمیل شده‌اند به قید فوریت برکنار شوند تا شائبه هرگونه لابی‌گری و فشار در این خصوص نزد ‎افکار عمومی از بین برود.»

این درخواست جواد امام در پی اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی در ستاد انتخابات وزارت کشور مطرح می شود که وی بیان کرده بود با دخالت نمایندگان در انتصاب مدیران ملی و استانی مخالف است و نمایندگان حق اصرار کردن در این زمینه را ندارند.

