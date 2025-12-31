با صدور حکمی از سوی پزشکیان صورت گرفت؛
انتصاب عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی
رئیس جمهور در حکمی نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند، عبدالناصر همتی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حکم انتصاب همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال، ضمن اتخاذ سیاستهای راهبردی متناسب، نظارت دقیق بر حسن اجرای امور و تعامل با تیم اقتصادی دولت نسبت به ساماندهی و مدیریت بازار ارز، اصلاح ناترازی بانکها و کنترل رشد نقدینگی با هدف حمایت از رشد اقتصادی، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و تحقق عدالت اجتماعی اهتمام ویژه و حداکثری مصروف دارید.
متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای عبدالناصر همتی
در اجرای بند(ب) ماده(7) قانون بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران مصوب 30 خرداد ماه 1402 مجلس شورای اسلامی و بندهای(2)و(3) مصوبه مورخ 24 آبان ماه 1393 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی؛ بنا به پیشنهاد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و مصوبه جلسه مورخ 10 دی ماه 1404 هیئت وزیران و نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم برای مدت پنج سال به عنوان «رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» منصوب میشوید.
انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن اتخاذ سیاستهای راهبردی متناسب، نظارت دقیق بر حسن اجرای امور و تعامل با تیم اقتصادی دولت نسبت به ساماندهی و مدیریت بازار ارز، اصلاح ناترازی بانکها و کنترل رشد نقدینگی با هدف حمایت از رشد اقتصادی، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و تحقق عدالت اجتماعی اهتمام ویژه و حداکثری مصروف دارید.
توفیقات روزافزون آنجناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران