خبرگزاری کار ایران
واکنش رئیس جبهه اصلاحات ایران به تغییر مدیران کل حراست ۳ دانشگاه

رئیس جبهه اصلاحات ایران تحلیلی درباره تصمیم وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص تغییر مدیران کل حراست ۳ دانشگاه تهران ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در یادداشتی با اشاره به تغییر مدیران کل حراست ۳ دانشگاه علم و صنعت، الزهرا و صنعتی شریف از سوی وزارت علوم، نوشت: 

«برخورد عاقلانه دولت و وزارت علوم با اعتراضات دانشگاه و بازار و کنار گذاشتن مدیرانی که به‌جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک می‌کردند، پیام روشنی دارد: امنیت و ثبات با نادیده‌گرفتن دغدغه‌های معترضان به‌دست نمی‌آید. راه درست، شنیدن، اصلاح و پاسخگویی است و نه برخورد و سرکوب معترضان.»

وی همچنین در یادداشت دیگری عنوان کرد:

«بدترین نوع مواجهه با معترضان سرکوب است.

وقتی همه‌ راه‌های شنیده‌ شدن بسته می‌شود، اعتراض به خیابان می‌آید؛ و او آگاهانه کم‌ خشونت‌ترین شکلش را انتخاب کرده است.

وقتی اعتراض هست، عاقلانه‌ترین کار باز کردن مجاری مدنی و خشونت پرهیز برای شنیدن این اعتراض است. سرکوب بدترین نوع مواجهه با معترضان است.»

