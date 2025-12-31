حل مشکلات معیشتی مردم، وظیفه مسئولان است

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دبیر شورای نگهبان در آغاز جلسه امروز (چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴) این شورا ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد حضرت امام محمدتقی علیه السلام خاطرنشان کرد: میلاد باسعادت آن امام بزرگوار خنثی‌کننده بسیاری از فتنه‌ها و انحراف‌ها بود و حیات مجاهدانه آن حضرت عظمت مقام امامت را به تصویر کشید و موجب گسترش معارف ناب اسلامی شد. دوران امامت آن حضرت دوران امتحان سخت خواص جامعه بود و با وجود برخی لغزش‌ها، بصیرت مؤمنانه شیعیان بصیر مانع انحراف جامعه از مسیر امامت شد.

آیت‌الله احمد جنتی همچنین با اشاره به اینکه در آستانه سالروز میلاد حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام قرار داریم، گفت: شخصیت گرانقدر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مصداق عینی تمام فضائل انسانی و ارزش‌های الهی است و ذکر فضائل حضرت مولا تکلیف تعطیل‌ناپذیر ارادتمندان واقعی آن حضرت است. زندگی شخصی و سیره حکومتی حضرت امام علی علیه السلام میزان حق است و با این میزان می‌توان حق‌مداری افراد و حکومت‌ها را سنجید.

دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از صحبت‌هایش افزود: امروز مردم ایران هدف جنگ ترکیبی ناجوانمردانه استکبار جهانی هستند؛ دشمنان استقلال و عزت ملت ایران با توطئه در حوزه‌های مختلف در پی پشیمان کردن مردم از ایستادگی در برابر ظلم‌اند. در چنین شرایطی، وظیفه همه مسئولان، حل مشکلات مردم به‌ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت است. دشمنان ایران اسلامی نمی‌توانند عصبانیت خود از حماسه‌سازی مردم شجاع و آگاه ایران در جنگ ۱۲ روزه را پنهان کنند و در پی انتقام از این ملت رشید هستند.

آیت‌الله جنتی با اشاره به فرارسیدن ایام اعتکاف ماه رجب تصریح کرد: اعتکاف، آئینی سرشار از معنویت و مبتنی بر الگوی تربیتی اسلام است و خوشبختانه هر سال بر اشتیاق مردم به‌ویژه جوانان برای حضور در این مراسم افزوده می‌شود. حضور مومنانه جوانان در مساجد در ایام اعتکاف، نشان‌دهنده شکست توطئه‌های فرهنگی دشمنان است.

