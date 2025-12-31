به گزارش ایلنا، زهرا خدادادی در تشریح نشست امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی ماه) فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، از حضور دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران و جمعی از بانوان عضو این جمعیت در این نشست خبر داد و گفت: نکات ارزشمند و پیشنهادات کاربردی در مورد مقابله با شیوع فزاینده دخانیات در جامعه در نشست مطرح شد.

وی افزود: با توجه به افزایش مصرف دخانیات به ویژه در نسل جوان و نوجوان و نگرانی از رشد این مسئله در بین بانوان و دختران نوجوان، ضرورت اقدامات جدی در این زمینه احساس می‌شود و فراکسیون زنان و خانواده مجلس بر اصلاح قوانین موجود و نظارت بر اجرای قانون جامع مبارزه با دخانیات تأکید دارد، چرا که برخی بندهای این قانون تاکنون به طور کامل اجرا نشده و نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.

نماینده مردم ملکان در مجلس دوازدهم، یادآور شد: علاوه بر اقدامات قانونی، اجرای بسته‌های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا این بسته‌ها پس از ابلاغ، به شکل مؤثر پیگیری و اجرا شوند.

پیگیری ابلاغ بسته‌های فرهنگی مبارزه با دخانیات در دستور کار فراکسیون/ مکاتبه با صدا و سیما برای جلوگیری از نمایش و تبلیغ مصرف دخانیات در سریال‌ها و برنامه‌های پرمخاطب

خدادادی با بیان اینکه استعمال دخانیات تأثیر مستقیم بر سلامت، ناباروری، نرخ رشد جمعیت و آینده جامعه دارد و رسیدگی به آن یکی از مسائل مهم و ضروری است، تصریح کرد: افزایش مالیات بر دخانیات نیز از دیگر موضوعات مورد توجه نشست بود و تاکید شد که باید مانند سایر کشورهای جهان، مالیات بر دخانیات افزایش یافته و منابع حاصل از آن برای فعالیت‌های فرهنگی، زیرساختی و تجهیز مدارس اختصاص یابد.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همچنین جلوگیری از تبلیغ مصرف دخانیات در صدا و سیما و نمایش خانگی، به ویژه در سریال‌ها و برنامه‌های پرمخاطب، مورد تأکید قرار گرفت و قرار شد مکاتبات لازم با صدا و سیما انجام شود.

وی تاکید کرد که فراکسیون زنان و خانواده مجلس، مقابله با شیوع دخانیات در میان نسل جوان و بانوان را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار داده و پیگیری جدی در این زمینه خواهد داشت.

