خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تبریک قالیباف در پی انتخاب رئیس مجلس نمایندگان عراق

تبریک قالیباف در پی انتخاب رئیس مجلس نمایندگان عراق
کد خبر : 1735936
لینک کوتاه کپی شد.

رییس مجلس شورای اسلامی طی پیامی انتخاب هیبت حمد عباس عبدالجبار الحلبوسی به عنوان رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی طی پیامی انتخاب «هیبت حمد عباس عبدالجبار الحلبوسی» را به عنوان رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق تبریک گفت.

متن پیام دکتر قالیباف به شرح ذیل است؛

جناب آقای هیبت حمد عباس عبدالجبار الحلبوسی

رئیس محترم مجلس نمایندگان جمهوری عراق

سلام علیکم؛

انتخاب شایسته جناب‌عالی به عنوان رئیس مجلس نمایندگان جمهوری عراق را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. این انتخاب بیانگر اعتماد نمایندگان محترم ملت عراق به تجارب، توانمندی‌ها و نقش مؤثر جناب‌عالی در تقویت روند قانون‌گذاری و تحکیم ثبات و پیشرفت کشور دوست و همسایه است.

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق از پیوندهای تاریخی، فرهنگی، دینی و اجتماعی عمیقی برخوردارند و همکاری‌های پارلمانی دو کشور نقش مهمی در توسعه روابط دوجانبه و تأمین منافع مشترک ملت‌ها ایفا می‌کند. مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد تا در سایه تعامل، گفت‌وگو و همکاری نزدیک با مجلس نمایندگان عراق، در جهت تعمیق روابط پارلمانی، تقویت وحدت اسلامی، گسترش امنیت و ثبات منطقه‌ای گام‌های مؤثر بردارد.

برای جناب‌عالی در این مسئولیت خطیر، توفیق روزافزون و برای نمایندگان مجلس و ملت شریف عراق، سربلندی، آرامش و پیشرفت از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی