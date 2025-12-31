در نامهای به رئیس جمهور اعلام شد؛
قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی ابلاغ شد
رییس مجلس شورای اسلامی «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی» را جهت اجراء به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی» را جهت اجراء به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و پنج تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام آذرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
بر اساس ماده ۱ این قانون دولت علاوه بر الزامات و احکام بودجه ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری و قوانین بودجه ای، احکام و الزامات یاد شده در این قانون را نیز در لوایح بودجه سنواتی اعمال و جهت بررسی به مجلس ارائه می دهد.
متن قانون را اینجا میتوانید بخوانید.