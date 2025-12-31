به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی» را جهت اجراء به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و پنج تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام آذرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بر اساس ماده ۱ این قانون دولت علاوه بر الزامات و احکام بودجه ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری و قوانین بودجه ای، احکام و الزامات یاد شده در این قانون را نیز در لوایح بودجه سنواتی اعمال و جهت بررسی به مجلس ارائه می دهد.

متن قانون را اینجا می‌توانید بخوانید.

