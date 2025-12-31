خبرگزاری کار ایران
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد

مصوبات کمیسیون تلفیق درباره نان، بنزین و ارز کالای اساسی
کد خبر : 1735917
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ از تصویب اختصاص منابع برای خرید تضمینی گندم، تأمین مابه‌التفاوت بنزین و تخصیص ارز ترجیحی کالاهای اساسی در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایلنا، مجتبی یوسفی  در تشریح جلسه پیش از ظهر (امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جدول ۱۴ موسوم به جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در جریان رسیدگی به اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: امروز یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که به‌طور مستقیم بر زندگی روزمره مردم اثر دارد، در کمیسیون تلفیق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اگرچه این جدول مباحث مفصل و متعددی دارد، اما سه محور اصلی آن تأثیر روزانه بر معیشت مردم دارد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: محور نخست، اختصاص منابع برای خرید تضمینی گندم و تأمین آرد است که در نهایت به نان، به‌عنوان قوت غالب مردم، منتهی می‌شود. محور دوم، تأمین منابع لازم برای مابه‌التفاوت بنزین تولید داخل و بنزین وارداتی و محور سوم، تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، اعم از نهاده‌های تولیدی مانند خوراک دام و طیور و کالاهای مصرفی خانوار است.

وی تصریح کرد: اعضای کمیسیون تلفیق به اتفاق، با اختصاص منابع برای هر سه موضوع موافقت کردند. در بخش خرید تضمینی گندم و تأمین آرد و نان، مبلغ ۲۹۰ هزار میلیارد تومان مطابق پیشنهاد دولت به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره بنزین نیز گفت: منابع لازم برای تأمین مابه‌التفاوت بنزین تولیدی و مصرفی کشور پیش‌بینی شد. اگرچه ارقام جزئی متفاوت است، اما در مجموع، این موضوع با موافقت اکثریت اعضای کمیسیون همراه بود.

یوسفی در ادامه به موضوع ارز ترجیحی اشاره کرد و افزود: کمیسیون تلفیق با اختصاص ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات و تأمین کالاهای اساسی موافقت کرد که از نظر ریالی معادل حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه این میزان ارز ترجیحی پاسخگوی نیاز کامل کشور نیست، خاطرنشان کرد: عملکرد امسال نشان می‌دهد که تاکنون حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته و مصوبه سال ۱۴۰۴ نیز ۱۲ میلیارد دلار بوده است، بنابراین عدد ۸.۸ میلیارد دلار قطعاً کفایت نمی‌کند و این موضوع باید در ادامه بررسی‌ها اصلاح شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در جمع‌بندی گفت: در مجموع، پیش‌بینی منابع مابه‌التفاوت بنزین، اختصاص ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و تأمین نان و آرد و نیز تخصیص ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، با اکثریت آرا در کمیسیون تلفیق تصویب شد.

یوسفی تأکید کرد: نحوه اجرای این مصوبات بسیار حائز اهمیت است. منابع باید به‌درستی مدیریت شده و به ذی‌نفع نهایی برسد تا از سوءاستفاده سوداگران جلوگیری شود. دولت باید برنامه مشخص و شفافی ارائه کند و مجلس با هر تصمیم عجولانه‌ای که منجر به افزایش هزینه تمام‌شده خانوار شود، مخالف است. 

یوسفی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات فشرده کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق حتی در روزهایی که تهران تعطیل است نیز به‌صورت سه‌شیفته فعال بوده و هم‌زمان با برگزاری جلسات صحن علنی، بررسی لایحه بودجه و پیشنهادها در کمیسیون و کمیته‌های تخصصی آن ادامه دارد. در روزهای آینده نیز با وجود حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، این روند متوقف نخواهد شد.

