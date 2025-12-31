خبرگزاری کار ایران
حمایت‌های معاونت علمی از شرکت‌های دانش بنیان وابسته به تحریم نیست

حمایت‌های معاونت علمی از شرکت‌های دانش بنیان وابسته به تحریم نیست
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور گفت: حمایت های معاونت علمی از شرکت های دانش بنیان وابسته به تحریم نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور در حاشیه هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفت: حمایت های ما وابسته به تحریم نیست و هم می تواند این موضوع برای ما مثبت باشدو هم منفی.

وی ادامه داد: چراکه مرزهایمان باز می شود دغدغه ای که در حوزه دانش بنیان اتفاق می افتد کمتر می شود البته این یک موضوع فرهنگی است. موقعی نیز که محدودیت بیشتر می شود این حوزه مورد توجه قرار می گیرد به طورمثال اوج شکوفایی شرکت های دانش بنیان را در حوزه کرونا می بینید یا در یک بحرانی که بوجود می آید و به دنبال راههای فناورانه هستید.

افشین گفت: امیدواریم این فرهنگ در کشور اتفاق بیفتد که زمانی که کشور رو به رشد است و همه چیز باز است نگاه به حوزه فناوری وعلم بیشتر باشد.

