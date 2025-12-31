خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان فضایی ایران:

از هر سه ماهواره سیگنال داریم/ عمر این ماهواره‌ها حدود دو تا سه سال است

از هر سه ماهواره سیگنال داریم/ عمر این ماهواره‌ها حدود دو تا سه سال است
کد خبر : 1735896
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: در حال ارزیابی زیرسیستم‌های ماهواره هستیم که اگر عملکردشان تایید شود برای فعال سازی محموله ها و تست نهایی اقدام خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران در پایان جلسه هیات دولت و با حضور در جمع خبرنگاران گفت: ما از هر سه ماهواره سیگنال داریم و به صورت روزانه و در شب با آنها ارتباط داریم و فرامین لازم برای کنترل و پایدارسازی ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: در حال ارزیابی زیرسیستم‌های ماهواره هستیم که اگر عملکردشان تایید شود برای فعال‌سازی محموله‌ها و تست نهایی اقدام خواهیم کرد.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: عمر این ماهواره‌ها حول و حوش دو تا سه سال است البته اگر فرآیند تثبیت فناوری انجام شود تا 5 سال هم طول می‌کشد، فرآیند تست ماهواره در مدار هم بین یک تا دو ماه طول می‌کشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی