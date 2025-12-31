به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران در پایان جلسه هیات دولت و با حضور در جمع خبرنگاران گفت: ما از هر سه ماهواره سیگنال داریم و به صورت روزانه و در شب با آنها ارتباط داریم و فرامین لازم برای کنترل و پایدارسازی ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: در حال ارزیابی زیرسیستم‌های ماهواره هستیم که اگر عملکردشان تایید شود برای فعال‌سازی محموله‌ها و تست نهایی اقدام خواهیم کرد.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: عمر این ماهواره‌ها حول و حوش دو تا سه سال است البته اگر فرآیند تثبیت فناوری انجام شود تا 5 سال هم طول می‌کشد، فرآیند تست ماهواره در مدار هم بین یک تا دو ماه طول می‌کشد.

