رئیس اتاق ایران:

دولت برای تثبیت نرخ ارز حتما تدبیر خواهد کرد/ اصلاحات خوبی برای رفع نگرانی‌های بخش خصوصی انجام می‌شود

رئیس اتاق ایران گفت: برای تثبیت نرخ ارز و اینکه اصناف بتوانند اعتماد بیشتری به سیاست های دولت داشته باشند حتما تدبیر خواهد شد و حتماً از طریق دولت هم اعلام می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صمد حسن زاده رئیس اتاق ایران در اتاق بازرگانی در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: اتاق همیشه در تمام مسائل به صورت کارشناسی شده کارهای مطالعاتی انجام میدهد و پیشنهاداتی برای رفع این مسائل به دولت و به تمامی مسئولین ارسال می‌کند.

وی درباره تصمیمات دولت ادامه داد: الان در مجلس و هیات دولت این موضوع در حال بررسی است من فکر کنم تصمیم اساسی برای تثبیت نرخ ارز و اینکه اصناف بتوانند اعتماد بیشتری به سیاست های دولت داشته باشند حتما تدبیر خواهد شد و حتماً از طریق دولت هم اعلام می‌شود.

وی درباره مالیات گفت: درخصوص مالیات، مجلس در حال رسیدگی است من فکر کنم اصلاحات خوبی برای رفع نگرانی‌های بخش خصوصی انجام خواهد گرفت.

 

 

