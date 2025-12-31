شهردار تهران:
تونل مرموز بازار تهران مربوط به دهه ۹۰ است/ ما آن را کشف کردیم
شهردار تهران به ماجرای تونل مرموز زیر زمینی بازار تهران واکنش نشان داد و گفت: ما آن را کشف کردیم. خود ما به دادستانی نامه زدیم و درخواست برخورد با متخلفان را دادیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا زاکانی در پایان جلسه امروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره ماجرای تونل مرموز زیر زمینی بازار تهران گفت: این تونل مربوط به دهه ۹۰ است و ما آن را کشف کردیم.
وی افزود: خود ما به دادستانی نامه زدیم و درخواست برخورد با متخلفان را دادیم.
شهردار تهران در پاسخ به این سوال که هدف از ایجاد این تونل چه بوده است، گفت: هدف سازندگان سوءاستفاده بوده، تونل را به عنوان انبار استفاده میکردند و تا امروز هم همین کار ادامه داشته است. و ربطی هم به ماندارد ما کشف کردیم.