تونل مرموز بازار تهران مربوط به دهه ۹۰ است/ ما آن را کشف کردیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا زاکانی در پایان جلسه امروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره ماجرای تونل مرموز زیر زمینی بازار تهران گفت: این تونل مربوط به دهه ۹۰ است و ما آن را کشف کردیم.

وی افزود: خود ما به دادستانی نامه زدیم و درخواست برخورد با متخلفان را دادیم.

شهردار تهران در پاسخ به این سوال که هدف از ایجاد این تونل چه بوده است، گفت: هدف سازندگان سوءاستفاده بوده، تونل را به عنوان انبار استفاده می‌کردند و تا امروز هم همین کار ادامه داشته است. و ربطی هم به ماندارد ما کشف کردیم.

