به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدصادق معتمدیان در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره اعتراضات روزهای اخیر گفت: سیاست نیروی انتظامی خویشتنداری بوده و صرفِ اعتراض نه برخوردی صورت گرفته و نه دستگیری.

وی افزود: موارد محدودی مربوط به افرادی بوده که از روی هیجانات وارد خیابان‌ها شدند و با انسداد معابر شدند و در برخی نقاط درگیری‌های محدود و خسارت محدود به مردم ایجاد شد.

استاندار تهران گفت: وظیفه پلیس است برای صیانت از امنیت عمومی وارد عمل شده و دستگیری‌ها محدود بوده و بعد از بررسی پرونده‌ها درباره افراد تصمیم لازم گرفته می‌شود.

وی درباره تعداد افراد بازداشتی گفت: الان جمع‌بندی درباره تعداد این افراد وجود ندارد.

انتهای پیام/