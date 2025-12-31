خبرگزاری کار ایران
استاندار تهران مطرح کرد؛

در اعتراضات اخیر درگیری‌ها محدود بود/ آخرین وضعیت بازداشت‌شدگان

استاندار تهران درباره تجمعات روزهای اخیر گفت: وظیفه پلیس است برای صیانت از امنیت عمومی وارد عمل شده و دستگیری‌ها محدود بوده و بعد از بررسی پرونده‌ها درباره افراد تصمیم لازم گرفته می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدصادق معتمدیان در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره اعتراضات روزهای اخیر گفت: سیاست نیروی انتظامی خویشتنداری بوده و صرفِ اعتراض نه برخوردی صورت گرفته و نه دستگیری.

وی افزود: موارد محدودی مربوط به افرادی بوده که از روی هیجانات وارد خیابان‌ها شدند و با انسداد معابر شدند و در برخی نقاط درگیری‌های محدود و خسارت محدود به مردم ایجاد شد.

استاندار تهران گفت: وظیفه پلیس است برای صیانت از امنیت عمومی وارد عمل شده و دستگیری‌ها محدود بوده و بعد از بررسی پرونده‌ها درباره افراد تصمیم لازم گرفته می‌شود.

وی درباره تعداد افراد بازداشتی گفت: الان جمع‌بندی درباره تعداد این افراد وجود ندارد.

انتهای پیام/
