پزشکیان وارد شهرکرد شد

به گزارش ایلنا، این سفر با هدف بررسی میدانی مسائل و ظرفیت‌های استان، برگزاری نشست های تخصصی و پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای در دستور کار دولت چهاردهم انجام می‌شود.

ادای احترام به مقام شامخ شهدای استان و تجدید میثاق با آرمان‌های آنان از نخستین برنامه‌های رئیس‌جمهور در بدو ورود به استان است.

نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی، دیدار با فرهیختگان و فعالان فرهنگی، برگزاری جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده دکتر پزشکیان در این سفر است.

رئیس‌جمهور همچنین با فعالان سیاسی و اجتماعی استان دیدار خواهد کرد و پس از آن، در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به بررسی مسائل اولویت‌دار چهارمحال و بختیاری و اتخاذ تصمیمات اجرایی در حوزه‌های اقتصادی، عمرانی و اجتماعی خواهد پرداخت.

گزارش به مردم از نتایج سفر، پایان بخش برنامه‌های رئیس‌جمهور در این سفر استانی خواهد بود.