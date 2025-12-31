چهارمحال و بختیاری هفدهمین مقصد سفرهای استانی دولت وفاق ملی؛
پزشکیان وارد شهرکرد شد
رئیسجمهور، در هفدهمین مقصد از سفرهای استانی دولت وفاق ملی، دقایقی پیش با استقبال جمعی از مسئولان استان وارد شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری شد.
به گزارش ایلنا، این سفر با هدف بررسی میدانی مسائل و ظرفیتهای استان، برگزاری نشست های تخصصی و پیگیری برنامههای توسعهای در دستور کار دولت چهاردهم انجام میشود.
ادای احترام به مقام شامخ شهدای استان و تجدید میثاق با آرمانهای آنان از نخستین برنامههای رئیسجمهور در بدو ورود به استان است.
نشست با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، دیدار با فرهیختگان و فعالان فرهنگی، برگزاری جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم از برنامههای پیشبینیشده دکتر پزشکیان در این سفر است.
رئیسجمهور همچنین با فعالان سیاسی و اجتماعی استان دیدار خواهد کرد و پس از آن، در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان به بررسی مسائل اولویتدار چهارمحال و بختیاری و اتخاذ تصمیمات اجرایی در حوزههای اقتصادی، عمرانی و اجتماعی خواهد پرداخت.
گزارش به مردم از نتایج سفر، پایان بخش برنامههای رئیسجمهور در این سفر استانی خواهد بود.