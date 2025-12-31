صف مردم فسا از کسانی که معلوم نیست از جاهای دیگر سازماندهی و هدایت شده‌ باشند، جداست

حسنعلی محمدی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره شایعات مربوط به اعتراضات در شهرستان فسا گفت: مردم ما مردم متدین و متینی هستند اما کسانی که می‌آیند در این موضوعات اصلا مشخص نیست که برای استان ما باشند یا از جاهای دیگر سازماندهی و هدایت شده باشند به آنجا.

وی ادامه داد: در عین حال صف مردم از این آقایان جداست. ما در حوزه نهاده ها و موارد این چنینی که در شهرستان در خصوص موضوع دامداری است، الحمدلله مشکلی نداریم. نهاده‌ها به تعاونی‌ها تزریق شده و در اختیار دامداران قرار می‌گیرد.

نماینده فسا گفت: مواد خوراکی به وفور در شهرستان موجود است همچنین در خصوص مباحث اقتصادی ما داریم در مجلس روی این موضوعات کار می کنیم تا انشالله بتوانیم این بار تورم و گرانی را مدیریت کنیم. این موضوعات قطعا راه دارد و ما داریم بررسی می کنیم تا بتوانیم مواردی که می تواند کمک کند را انشالله انجام دهیم.

وی درباره اشغال فرمانداری فسا گفت: نه مشکلی وجود ندارد و نه الحمدالله صدمه‌ای به نیروهای امنیتی و انتظامی ما وارد شده و نه مشکلی وجود دارد. همه را هم به آرامش دعوت می‌کنیم.

این نماینده درباره اینکه آیا شهر آرام است، گفت: بله الان هم شهر آرام است.

