نماینده مردم فسا در مجلس در گفتوگو با ایلنا:
صف مردم فسا از کسانی که معلوم نیست از جاهای دیگر سازماندهی و هدایت شده باشند، جداست
نماینده فسا درباره شایعات مربوط به اشغال فرمانداری فسا واکنش نشان داد.
حسنعلی محمدی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره شایعات مربوط به اعتراضات در شهرستان فسا گفت: مردم ما مردم متدین و متینی هستند اما کسانی که میآیند در این موضوعات اصلا مشخص نیست که برای استان ما باشند یا از جاهای دیگر سازماندهی و هدایت شده باشند به آنجا.
وی ادامه داد: در عین حال صف مردم از این آقایان جداست. ما در حوزه نهاده ها و موارد این چنینی که در شهرستان در خصوص موضوع دامداری است، الحمدلله مشکلی نداریم. نهادهها به تعاونیها تزریق شده و در اختیار دامداران قرار میگیرد.
نماینده فسا گفت: مواد خوراکی به وفور در شهرستان موجود است همچنین در خصوص مباحث اقتصادی ما داریم در مجلس روی این موضوعات کار می کنیم تا انشالله بتوانیم این بار تورم و گرانی را مدیریت کنیم. این موضوعات قطعا راه دارد و ما داریم بررسی می کنیم تا بتوانیم مواردی که می تواند کمک کند را انشالله انجام دهیم.
وی درباره اشغال فرمانداری فسا گفت: نه مشکلی وجود ندارد و نه الحمدالله صدمهای به نیروهای امنیتی و انتظامی ما وارد شده و نه مشکلی وجود دارد. همه را هم به آرامش دعوت میکنیم.
این نماینده درباره اینکه آیا شهر آرام است، گفت: بله الان هم شهر آرام است.