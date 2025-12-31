رئیس امور اطلاعرسانی دولت اعلام کرد؛
مدیرکل حراست دانشگاههای شریف، الزهرا و علم و صنعت برکنار شدند
رئیس امور اطلاعرسانی دولت از برکناری مدیرکل حراست دانشگاههای الزهرا، شریف و علم و صنعت به دلیل ناتوانی در برخورد صحیح با اعتراضات دانشجویی در روزهای اخیر خبر داد.
«مدیرکل حراست دانشگاههای الزهرا، شریف و علم و صنعت به سبب بدرفتاری مسبوق به سابقه با دانشجویان و ناتوانی در برخورد صحیح با اعتراضات دانشجویی در روزهای اخیر، برکنار شدند.
در دولت احترام و شنیدن صدای جامعه علمی و دانشگاهی در عمل مهمترین راهبرد مورد تاکید رئیسجمهور است.»