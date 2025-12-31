خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد؛

مدیرکل حراست دانشگاه‌های شریف، الزهرا و علم و صنعت برکنار شدند

مدیرکل حراست دانشگاه‌های شریف، الزهرا و علم و صنعت برکنار شدند
کد خبر : 1735875
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت از برکناری مدیرکل حراست دانشگاه‌های الزهرا، شریف و علم و صنعت به دلیل ناتوانی در برخورد صحیح با اعتراضات دانشجویی در روزهای اخیر خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی احمدنیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«مدیرکل حراست دانشگاه‌های الزهرا، شریف و علم و صنعت به سبب بدرفتاری مسبوق به سابقه با دانشجویان و ناتوانی در برخورد صحیح با اعتراضات دانشجویی در روزهای اخیر، برکنار شدند.

در دولت احترام و شنیدن صدای جامعه علمی و دانشگاهی در عمل مهم‌ترین راهبرد مورد تاکید رئیس‌جمهور است.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی