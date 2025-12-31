«مدیرکل حراست دانشگاه‌های الزهرا، شریف و علم و صنعت به سبب بدرفتاری مسبوق به سابقه با دانشجویان و ناتوانی در برخورد صحیح با اعتراضات دانشجویی در روزهای اخیر، برکنار شدند.

در دولت احترام و شنیدن صدای جامعه علمی و دانشگاهی در عمل مهم‌ترین راهبرد مورد تاکید رئیس‌جمهور است.»