به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پایان جلسه امروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: در جلسه امروز رئیس‌جمهور همچنان بر شنیدن صدای مردم برای حل مشکلات تاکید کرد. همانطور که قبلاً گفتیم اعتراضات را به رسمیت می‌شناسیم. می‌دانیم فشار اقتصادی مردم را تحت آزار قرار داده و همه تلاش خود را برای بهبود این وضعیت به‌کار می‌گیریم.

سخنگوی دولت خبر داد: کلیات آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و معیشت مردم تصویب شد.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از صحبت‌های خود به فرآیند انتخاب رئیس کل بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: انتخاب دکتر همتی با دریافت لیستی از افراد پیشنهادی، همچنین تشکیل گروهی خبرگانی انجام شد. بر این اساس دکتر همتی با بالاترین امتیاز به عنوان رئیس کل بانک مرکزی برگزیده شدند و هیات دولت نیز امروز با اکثریت آرا به او رای اعتماد داد.

مهاجرانی در ادامه با اشاره به سه برنامه اصلی بانک مرکزی در دوره مدیریت عبدالناصر همتی، اضافه کرد: مهار تورم، کنترل نرخ ارز و مدیریت ناترازی بانک‌ها سه برنامه اصلی رئیس کل جدید بانک مرکزی است. کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد ارز چند نرخی و اصلاح ناترازی بانک‌ها از طریق جلوگیری از رشد اضافه برداشت بانک‌ها صورت خواهد گرفت.

وی دلایل حضور حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی و نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف در جلسه امروز هیات دولت را پیگیری مطالبات اصناف و بازاریان دانست و اظهار داشت: با توجه به ناآرامی‌هایی که طی روزهای گذشته صورت گرفته بود، رئیس‌جمهور روز گذشته با فعالان اصناف و اتاق بازرگانی جلساتی داشت. خروجی این جلسات نشان می‌دهد که بخش اعظم مشکل به ناهماهنگی‌هایی بازمی‌گردد که در دولت وجود دارد و بر بخش خصوصی فشار وارد می‌کند.

سخنگوی دولت گفت: گزارشی از آنچه طی روزهای گذشته در سطح جامعه اتفاق افتاده در جلسه امروز دولت ارایه شد؛ تاکید رئیس جمهور پزشکیان بر حفظ گفتگو و تعامل با مردم و شنیدن صدای آنها در راستای حل مسائل است. ما در دولت اعتراض را به رسمیت می‌شناسیم و می‌دانیم که مشکلات اقتصادی مردم را تحت فشار قرار داده؛ لذا این موضوع را کاملا از مسائل سیاسی جدا می‌دانیم.

مهاجرانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه دهک‌های درآمدی به‌صورت دوره‌ای و هر سه ماه یک‌بار بازبینی و به‌روزرسانی می‌شوند، تاکید کرد: در راستای بهبود معیشت مردم و صیانت از تولید و اشتغال، کلیات آیین‌نامه اجرایی «تضمین امنیت غذایی و معیشت مردم» به تصویب رسید. لازم به ذکر است که در معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک مرکز تخصصی و مشخص برای بازبینی دهم بندی‌ها تشکیل شده است، در برخی موارد ممکن است افراد دارایی‌هایی داشته باشند که برای عموم قابل مشاهده نباشد، اما در عین حال سامانه‌ای فعال به نام «حمایت» در دسترس مردم قرار دارد که افراد می‌توانند در صورت اعتراض به دهک‌بندی خود، درخواست بررسی مجدد را در آن ثبت کنند.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص اصلاح بودجه و اینکه آیا در تخصیص بودجه به استان خراسان رضوی اصلاحی صورت می‌گیرد یا خیر؟ گفت: بودجه در اصل سندی است که درآمدها و هزینه‌ها را تنظیم می‌کند و این نکته باید به درستی تبیین شود. نکته دیگر آن است که پروژه‌ها بر اساس اولویت‌بندی پیش می‌روند و تخصیص بودجه به طرح‌های در دست اجرا، در چارچوب نظم بودجه‌ای و توسط دستگاه‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد. امروز نیز آقای پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی حاضر شدند تا موضوعات معیشتی و پیشران‌های اقتصادی را پوشش داده و هماهنگی لازم با مجلس شورای اسلامی را انجام دهند.

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا قرار است ارز ترجیحی به صورت کامل حذف شود یا خیر؟» خاطر نشان کرد: تأکید می‌کنم که موضوع، حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه انتقال یارانه‌ای است که دولت از ابتدای زنجیره به انتهای آن انجام می‌دهد؛ این نکته‌ای مهم است که در راستای حفظ معیشت مردم مورد توجه قرار دارد.

مهاجرانی در پاسخ به سوالی درباره «رقم افزایش دستمزدها و شنیده شدن زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه نظر کمیسیون تلفیق افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان در سال آینده است، و اینکه رقم مدنظر دولت چقدر است؟» اظهار داشت: میزان افزایش حقوق باید به گونه‌ای باشد که معیشت مردم آسیب نبیند، در عین حال موضوع بار تورمی نیز باید مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: دولت در تلاش است ضمن نزدیک‌کردن دیدگاه‌ها با مجلس شورای اسلامی درخصوص موضوع افزایش حقوق، افزایش قدرت خرید مردم را نیز از مسیر کنترل تورم دنبال کند و اثرگذاری این سیاست‌ها را به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار دهد. در حال حاضر درباره عدد مشخصی تصمیم‌گیری و اظهار نظر نشده است. همان‌طور که اشاره کردم، آقای دکتر پورمحمدی در حال حاضر در مجلس حضور دارند و ان‌شاءالله در خصوص این موضوعات، جمع‌بندی مناسبی میان دولت و مجلس حاصل خواهد شد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه بسته‌های حمایتی دولت معمولاً بر کالاهای اساسی متمرکز است، گفت: کالاهایی مانند برنج، روغن، مرغ، تخم‌مرغ، برخی اقلام لبنی و حبوبات. این رویکرد با هدف حمایت از معیشت عمومی مردم طراحی شده است. برای ماه مبارک رمضان، امروز در دولت مصوب شد که ذیل کلیاتی که پیش‌تر عرض کردم، یک بسته حمایتی مشابه نیز در نظر گرفته شود که با همان ۲ شیوه‌ای که انتخاب آن بر عهده شهروندان است، اجرایی خواهد شد.

مهاجرانی با تاکید بر اینکه دولت افزایش تورم آذرماه را می‌پذیرد، افزود: قبول داریم که باید اقدامات مؤثرتری در راستای کنترل تورم انجام شود. در مورد تأمین میوه شب عید نیز، طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، هم ذخایر در انبارها در وضعیت مطلوبی قرار دارد و هم برنامه‌ریزی لازم برای کنترل بازار در حال انجام است تا بازار به‌درستی مدیریت شود.

سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سوالی درباره لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، تاکید کرد: قانون اساسی اعتراضات مسالمت آمیز را به رسمیت می‌شناسد، این موضوع جز حقوق مردم است و ان‌شالله این موضوع را نیز پیگیری و نتیجه‌ را اطلاع خواهم داد.

وی در خصوص ادعاهای اخیر دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل، اظهار داشت: ما همواره برای مذاکره آمادگی داشته‌ایم و دستگاه دیپلماسی کشور به‌صورت مستمر وظیفه ذاتی خود، یعنی پیگیری امور دیپلماتیک، را انجام می‌دهد. دنیا در ۲۳ خردادماه به‌روشنی شاهد بود که آغازگر حمله، ایران نبود. با این وجود، بدیهی است که ما همواره برای دفاع از کشور آمادگی کامل داریم.

مهاجرانی همچنین در پاسخ به سوالی درباره صحبت‌های مقامات عراقی برای میانجیگری میان ایران و آمریکا، تصریح کرد: نمی‌توانم موضوع گفت‌وگوهایی در عراق با طرف آمریکایی، را به‌طور قطعی تأیید یا رد کنم اما همواره از تلاش کشور دوست و برادر، عراق، در راستای کاهش تنش‌های منطقه‌ای قدردانی می‌کنیم. جمهوری اسلامی ایران نیز علاقه‌مند به کاهش تنش‌هاست، اما این امر صرفاً در چارچوب شروط و ملاحظات مشخصی که ایران دارد، قابل پیگیری خواهد بود.

انتهای پیام/