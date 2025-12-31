وزیر ارتباطات:
اپراتور هوش مصنوعی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد
وزیر ارتباطات از راه اندازی اپراتور هوش مصنوعی و واگذاری آن به بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ستار هاشمی وزیر ارتباطات در پایان جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: طبق مصوبه اخیر اپراتور هوش مصنوعی خواهیم داشت و این کار به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. آمادگی داریم به بخش خصوصی این مجوز را اعطا کنیم.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: این اقدام میتواند بهعنوان یک پیشران قوی برای توسعه هوش مصنوعی در کشور عمل کند و محور آن وزارت ارتباطات با تعامل با سایر دستگاهها خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به دفع یکی از بزرگترین و گستردهترین حملات سایبری علیه زیرساختهای ارتباطی در روز یکشنبه گذشته خاطر نشان کرد: این حملات از بیش از ۱۲۰ هزار مبدأ مختلف در سراسر جهان انجام شد و یکی از اپراتورهای ارائهدهنده خدمات ارتباطی کشور را بهطور مشخص هدف قرار داد.
وی افزود: به لطف تدابیر اتخاذشده، این حمله بهصورت کامل دفع و خنثی شد. مدیریت حملات سایبری در کشور در دو سطح داخلی و خارجی انجام میشود. در سطح خارجی، با استفاده از ظرفیت ارائهدهندگان خدمات اینترنتی بینالمللی و تجهیزاتی که خارج از کشور نصب شدهاند، بخشی از حملات کنترل میشود؛ با این حال، بخش عمدهای از این حملات از این لایه عبور کرده و در داخل کشور، با تکیه بر توان محصولات تولید داخل و ظرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت، مدیریت و مهار شد.
وزیر ارتباطات افزود: این حمله که از نظر گستردگی و شدت در زمره مهمترین حملات سایبری سال های اخیر محسوب میشود، میتوانست چالشهای جدی برای کشور ایجاد کند، اما با هوشمندی، تدبیر و تلاش شبانهروزی متخصصان حوزه ارتباطات، بدون ایجاد بحران مهار شد.
هاشمی درباره کندی سرعت اینترنت در روزهای اخیر نیز تصریح کرد: همزمانی این حملات سایبری گسترده موجب اشغال بخشی از پهنای باند کشور شده و همین موضوع میتواند بهطور مقطعی باعث کاهش سرعت یا اختلال در کیفیت خدمات شود. با این حال، وزارت ارتباطات تأکید دارد که ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی از طریق اجرای پروژههای جدی و زیرساختی همچنان در دستور کار قرار دارد.
وی خاطر نشان کرد: دولت و وزارت ارتباطات تأکید میکنند که موضوع فیلترشکنها جدی است و محدودیتها از منظر امنیتی برای کشور مشکلآفرین بوده است. دلایل امنیتی مختلفی مطرح شده و این ادعا مبانی استدلالی قوی دارد.
وی افزود: تأکید میشود که بیش از ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده میکنند و این واقعیت نشاندهنده وجود یک نیاز است. با این حال استفاده بیرویه از فیلترشکن، به مسائل ضد امنیتی منجر شده است.
وی با بیان اینکه موضع وزارت ارتباطات و دولت در این خصوص جدی است، اما ذینفعان مختلفی دارد، گفت: برخی افراد مخالف این فرایند هستند و دیدگاههایی مبنی بر حفظِ فیلتر ارائه میدهند. از مخالفان بازگشت به فیلتر، خواسته میشود با رسانهها صحبت کنند، با مردم شیوهای شفاف توضیح دهند و دلایل خود را بیان کنند تا شنیده شود.
وزیر ارتباطات گفت: نکته اصلی این است که این موضوع با جدیت دنبال میشود و فراز و فرودهای زیادی دارد. مخالفان جدی هستند و انتظار میرود فضایی که وجود دارد و نیازی که در میان مردم است، شنیده شده و با همدلی همراهی مرتفع شود.