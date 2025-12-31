به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالناصر همتی در پایان جلسه امروز هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره سیاست‌های جدید ارزی دولت بیان کرد: وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم و نظارت بر بانک‌ها است.

رئیس بانک مرکزی بیان کرد: برگشت من به بانک مرکزی به این علت بود که شرایط را برای خدمت فراهم دیدم. کشور نیاز به به تلاش همه قوا دارد تا بتوانیم شرایط موجود اقتصادی را ساماندهی کنیم.

وی افزود: به مردم قول می‌دهم ثبات اقتصادی را فراهم کنیم ، کنترل تورم وظیفه ماست و دلیل تورم هم کسری بودجه است که باید کنترل شود. بنده با بانک‌های ناتراز برخورد می‌کنم.

همتی گفت: معیشت مردم برای ما در اولویت است و این مسئله را پیگیری می‌کنیم. در برنامه داریم رانت ارز چند نرخی را به تدریج جمع کنیم که خود این از دلایل ناترازی است. به مردم قول می‌دهم بازار ارز به ثبات می‌رسد.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی وظیفه اصلی‌اش مهار تورم و کنترل ارز و نظارت بر بانک‌ها است بنابراین از این به بعد در این زمینه پاسخگو خواهند بود.

رئیس جدید بانک مرکزی عنوان کرد: برای فرآیند گزیر برای هر موسسه‌ای که باشد، یک ضوابطی تعیین شده هم در قانون بانک مرکزی و هم مجوزهایی که از سران قوا گرفته شده بر اساس همان‌ها انشاءالله کار را پیگیری خواهیم کرد.

وی درباره نام دو بانک که در فهرست بانک‌های ناتراز قرار گرفته‌اند، گفت: فقط این دو مورد که شما گفتید نیست خیلی از بانک‌های ما متاسفانه ناتراز هستند و این ناترازی تبدیل به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود و اضافه برداشت تبدیل به نقدینگی و نقدینگی تبدیل به تورم و تورم تبدیل به افزایش نرخ ارز می‌شود یعنی همه این‌ها ریشه‌اش در همان ناترازی‌هاست. بنابراین به طور جدی به عنوان یکی از کارهای اصلی متمرکز خواهیم شد به همین موضوع.

همتی درباره وضعیت موسسه ملل گفت: درباره موسسه ملل هم هنوز اطلاعات و آمارش را ندارم بگیرم حتما راجع به آن تصمیمات مقتضی را خواهیم گرفت.

وی یادآور شد: دیروز جلسه با اصناف محترم و فعالین اقتصادی داشتیم همه این‌ها صحبت از ثبات می‌کردند و مهم این است و بازار هم دنبال ثبات اقتصادی است. بنابراین اجازه بدهید راجع به نرخ من صحبت نکنم. مسئول نرخ گذاری نباید بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی باید جلوی نوسانات نرخ ارز را بگیرد و ما انشاء‌الله یک کانال یا دالانی را برای نرخ ارز تعیین خواهیم کرد که در این کانال بر اساس روند اقتصادی کشور انشاءالله این روند را ثبات بدهیم.

همتی با بیان اینکه بنابراین حفظ ذخائر ارزی و تقویت ذخائر ارزی برای من مهم تر از مداخلات است، گفت: من تجربه سال ۹۷ و ۹۸ را در بانک مرکزی داشتم. خیلی ها شاید ندانند ولی در همان شرایط علیرغم مشکلات شدید میدانید کمترین درآمد ارزی و وصولی ما در سال ۹۸ و ۹۹ بود و ما در شرایطی که وصولی‌های ارزی ما زیر ده میلیارد دلار بود ما تونستیم یک و نیم میلیارد دلار به ذخایر اسکناس مان اضافه کنیم. بنابراین می‌شود مدیریت کرد.

رئیس جدید بانک مرکزی عنوان کرد: مدیریت بازار ارز در شرایط تحریمی به هر حال یک اصولی دارد. حتما این کار را خواهیم کرد. از صرافی ها کمک خواهم گرفت. من فکر می کنم صرافی ها یک شبکه مویرگی عظیمی هستند که متاسفانه الان مورد غفلت قرار گرفتند. حتما این‌ها را دوباره احیا خواهیم کرد. بنابراین انشاءالله شاهد ثبات و آرامش در بازار ارز خواهیم بود.

هدفم یکپارچه سازی بازار ارز است

رییس کل بلنک مرکزی همچنین گفت: من به مجلس و تصمیم‌های آنان احترام می‌گذارم و با نمایندگان مجلس مشورت خواهم کرد، اما باید مسائل اقتصادی را بر پایه آنچه درست می‌دانم، علم اقتصاد، شرایط کشور و تجربه خودم مدیریت کنم.

همتی ادامه داد: تاکنون چندین مورد ارائه ارز ترجیحی داشتیم که در نهایت دوباره احیا شد و یا شوک قیمتی ایجاد کرد؛ این روند به از دست رفتن ذخایر بانک مرکزی منجر شد.

همتی افزود: ارز ترجیحی باعث از بین رفتن ذخایر و بالابردن قیمت‌های دستوری ارز شد و مردم نیز قیمت کالاها را با وجود تفاوت قیمت بازار آزاد با ترجیحی، به‌روز می‌گیرند.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بازار آزاد ارز به صورت یک مارجین برای اقتصاد عمل می‌کند و با وجود اینکه برخی انکار می‌کنند، حقیقت این است که این تفاوت‌ها نوسانات قیمتی را تشدید می‌کند.

وی افزود: نباید بگذاریم فاصله‌های قیمتی موجب نوسانات روزانه ارز و تورم کالاها شود. در حال حاضر قیمت‌های گوشت، مرغ، روغن و برنج در بازار به دلیل ترجیحی بودن ارز افزایش یافته است.

وی در ادامه گفت: هدف و راهکار اصلی، ایجاد یکپارچگی بازار است و من حتماً این کار را انجام خواهم داد.

همتی درباره شرکت‌هایی که ارز خود را برنگردانده‌اند، گفت: مطمئن باشید همه را برمی‌گردانم؛ شک نکنید که برخورد خواهم کرد، تجربه نشان داده که این‌ها را پیگیری خواهم کرد و اگر کسی ارز خود نیاورده باشد حتماً برمیگرداند مگر اینکه نرخ‌ها را به قدری پایین آورده باشید که برای صادر کننده به صرفه نباشد که ارز را برگرداند

وی با تاکید بر اینکه به تدریج ارز را تک نرخی خواهیم کرد ولی قطعاً تک نرخی شدن ارز روی قیمت کالاها اثر خواهد داشت، افزود: من قبلاً هم گفته بودم که علی‌رغم اینکه قیمت ارز را پایین نگه داشته‌اید اما قیمت کالاها باز هم افزایش داشته است تک‌نرخی شدن ارز باید با تدبیر انجام شود

وی افزود: اگر قرار است ارز ترجیحی برداشته شود باید مابه‌التفاوت آن برای مردم جبران شود حالا یا از طریق کالابرگ یا از هر روش دیگری؛ نمی‌توان بی‌محابا ارز ترجیحی را برداشت.

همتی با تاکید بر اینکه گلایه‌های صادرکنندگان درست است و این مسائل را حل خواهیم کرد، افزود: حتماً سازوکاری ایجاد می‌کنیم که همه فعالان اقتصادی ارزهایشان را به داخل کشور بیاورند.

وی با یادآوری اینکه مقرراتی که تدوین شده دست و پاگیر است. افزود: یکی از برنامه‌های ما جمع آوری سامانه‌های اضافه است؛ طی یکی دو هفته آینده برنامه‌های اصلی خود را اعلام خواهم کرد.

وی درباره حذف ارز ترجیحیخاطر نشان کرد: با بررسی شرایط، ضوابط و موقعیت کالاها، موقعیت ذخایر در زمینه ارز ترجیحی تصمیم خواهیم گرفت.

رییس کل بانک مرکزی گفت:مطمئن باشید تصمیمی اتخاذ نمی‌کنیم که به بی‌ثباتی یا التهاب قیمت‌ها منجر شود و این تصمیمات حتماً بر اساس بررسی‌های دقیق خواهد بود.

