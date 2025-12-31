مهلت ثبت نام ۵۰۰ مدیر جوان تا ۱۶ دی ماه تمدید شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: در خصوص ثبت نام ۵۰۰ مدیر جوان که ما شروع کرده بودیم که دیروز آخرین وقت آن بود، لازم است اعلام کنم که با توجه به برخی تغییراتی که انجام شده و برخی رشته محل‌ها اضافه شده تا هفته آینده سه‌شنبه ۱۶ دی ماه ثبت‌نام تمدید شده و همه علاقه‌مندان می‌توانند ثبت نام کنند.

وی درباره سرنوشت حذف محدودیت اعمال بیش از یک مقطع تحصیلی کارکنان دولت که در دستور کار اولین جلسه شورا عالی اداری قرار داشت، گفت: این را به شورای عالی اداری بردیم و در آنجا مصوب نشد.

