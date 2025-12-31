نماینده مردم کاشان و آران بیدگل در مجلس اظهار کرد: از دولت، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ مجلس تقاضا داریم که نسبت به موضوعاتی مانند اجرای دقیق و بدون کم و کاست ماده ۱۲۵ قانون خدمات مدیریت کشوری در ارتباط با لحاظ کردن نرخ تورم سالانه در ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ توجه و رسیدگی عاجل کنند.

وی ادامه داد: همچنین درخواست می شود به اجرای ماده ۷۵ قانون یاد شده در رابطه با عیدی پایان سال جاری نیز توجه داشته باشند.

معینی آرانی افزود: در این میان تاکید می شود که به اجرای ماده ۸۵ قانون مذکور در رابطه با بیمه پایه کارآمد و رسیدگی به بلاتکلیفی معلمان خرید خدمات یا حق التدریس آزاد نیز توجه شود.

نماینده مردم کاشان و آران بیدگل در مجلس خطاب به وزیر تعاون، تصریح کرد: چرا پرداخت کالا برگ منظم و قابل پیش‌بینی نیست؟ چرا مبالغ آن متناسب با تورم سبد کالا افزایش داده نمی‌شود؟ چرا اقدامی برای شناسایی و حمایت از ۴۰۰ هزار خانواده دچار فقر شدید نمی‌کنید!.