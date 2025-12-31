معینی آرانی در تذکر شفاهی:
چرا پرداخت کالا برگ منظم و قابل پیشبینی نیست؟
نماینده مردم کاشان و آران بیدگل در مجلس خطاب به وزیر تعاون، گفت: چرا پرداخت کالا برگ منظم و قابل پیشبینی نیست؟ چرا مبالغ آن متناسب با تورم سبد کالا افزایش داده نمیشود؟ چرا اقدامی برای شناسایی و حمایت از ۴۰۰ هزار خانواده دچار فقر شدید نمیکنید!.
به گزارش ایلنا، مصطفی معینی آرانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب رئیس جمهور، گفت: دولت کجاست! با این وضعیت گرانیهای روزمره و سرسامآور چه جوابی برای مردم وجود دارد؟ چرا پاسخگویی نمییابیم! چه کسی باید به حقوق کارکنان، فرهنگیان، کارگران و بازنشستگان کشوری و لشکری و نیروهای مسلح رسیدگی کند؟.
نماینده مردم کاشان و آران بیدگل در مجلس اظهار کرد: از دولت، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ مجلس تقاضا داریم که نسبت به موضوعاتی مانند اجرای دقیق و بدون کم و کاست ماده ۱۲۵ قانون خدمات مدیریت کشوری در ارتباط با لحاظ کردن نرخ تورم سالانه در ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ توجه و رسیدگی عاجل کنند.
وی ادامه داد: همچنین درخواست می شود به اجرای ماده ۷۵ قانون یاد شده در رابطه با عیدی پایان سال جاری نیز توجه داشته باشند.
معینی آرانی افزود: در این میان تاکید می شود که به اجرای ماده ۸۵ قانون مذکور در رابطه با بیمه پایه کارآمد و رسیدگی به بلاتکلیفی معلمان خرید خدمات یا حق التدریس آزاد نیز توجه شود.
