قوه قضائیه یقه مفسدان را بگیرد

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس خطاب به رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: می‌دانیم شما اراده مبارزه با فساد دارید و این موضوع را طی چند روز گذشته فریاد زدید اما بخشی از کاهش اعتراضات مردم، امیدواری آنها به آینده و باور به مسئولان، زمانی است که شما یقه مالک بانک آینده را بگیرید و گوشه زندان بیندازید؛ یقه بیژن زنگنه را بگیرید و به گوشه زندان بیندازید؛ یقه مفسدان و آنهایی که پرونده‌هایشان باقی مانده را بگیرید زیرا برخی از بی‌اعتمادی‌ها نسبت به دستگاه‌ها ناشی از همین رفتارها است.

وی ادامه داد: مردم اگر چنین موضوعی را ببینند، امیدوار می‌شوند و باور می‌کنند و مفسدان نیز می‌ترسند و خودشان را جمع و جور می‌کنند.