محمودی در تذکر شفاهی:
قوه قضائیه یقه مفسدان را بگیرد
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس خطاب به رئیس قوه قضائیه، گفت: یقه مفسدان را بگیرید و به گوشه زندان بیندازید تا مردم به آینده امیدوار شوند و مسئولان را باور کنند.
به گزارش ایلنا، سیدمرتضی محمودی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به سران قوا و دولت، گفت: به هر نحوی به نیروهای مسلح عزیز کشورمان در ارتش، سپاه و فراجا به طور ویژه رسیدگی کنید و حقوق آنها را بیشتر از همه کارکنان دولت افزایش دهید و حتی به آنها به طور خاص توجه کنید.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس خطاب به رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: میدانیم شما اراده مبارزه با فساد دارید و این موضوع را طی چند روز گذشته فریاد زدید اما بخشی از کاهش اعتراضات مردم، امیدواری آنها به آینده و باور به مسئولان، زمانی است که شما یقه مالک بانک آینده را بگیرید و گوشه زندان بیندازید؛ یقه بیژن زنگنه را بگیرید و به گوشه زندان بیندازید؛ یقه مفسدان و آنهایی که پروندههایشان باقی مانده را بگیرید زیرا برخی از بیاعتمادیها نسبت به دستگاهها ناشی از همین رفتارها است.
وی ادامه داد: مردم اگر چنین موضوعی را ببینند، امیدوار میشوند و باور میکنند و مفسدان نیز میترسند و خودشان را جمع و جور میکنند.