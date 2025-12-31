خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محمودی در تذکر شفاهی:

قوه قضائیه یقه مفسدان را بگیرد

قوه قضائیه یقه مفسدان را بگیرد
کد خبر : 1735837
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس خطاب به رئیس قوه قضائیه، گفت: یقه مفسدان را بگیرید و به گوشه زندان بیندازید تا مردم به آینده امیدوار شوند و مسئولان را باور کنند.

به گزارش ایلنا، سیدمرتضی محمودی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به سران قوا و دولت، گفت: به هر نحوی به نیروهای مسلح عزیز کشورمان در ارتش، سپاه و فراجا به طور ویژه رسیدگی کنید و حقوق آنها را بیشتر از همه کارکنان دولت افزایش دهید و حتی به آنها به طور خاص توجه کنید.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس خطاب به رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: می‌دانیم شما اراده مبارزه با فساد دارید و این موضوع را طی چند روز گذشته فریاد زدید اما بخشی از کاهش اعتراضات مردم، امیدواری آنها به آینده و باور به مسئولان، زمانی است که شما یقه مالک بانک آینده را بگیرید و گوشه زندان بیندازید؛ یقه بیژن زنگنه را بگیرید و به گوشه زندان بیندازید؛ یقه مفسدان و آنهایی که پرونده‌هایشان باقی مانده را بگیرید زیرا برخی از بی‌اعتمادی‌ها نسبت به دستگاه‌ها ناشی از همین رفتارها است.

وی ادامه داد: مردم اگر چنین موضوعی را ببینند، امیدوار می‌شوند و باور می‌کنند و مفسدان نیز می‌ترسند و خودشان را جمع و جور می‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی