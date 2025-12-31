سپهوند در تذکر شفاهی:
یک پای دولت وفاق لنگ و پای دیگرش پیر و فرتوت است
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس گفت: آقای رئیس جمهور واقعیت آن است که یک پای دولت وفاق لنگ و پای دیگرش پیر و فرتوت است.
به گزارش ایلنا، رضا سپهوند در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به نمایندگان، گفت: ملت شریف ایران خوب میداند که شرایط سخت اقتصادی و ناترازیهای امروز، حاصل تصمیمات انباشته دولتها و مجالس ادوار، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی در کشور نه دولت چهاردهم است.
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس اظهار کرد: واقعیت آن است که در این ساختار، به ویژه با تشکیل شورای سران قوا، نقش مجلس بسیار کمرنگ و دولت نیز بیشتر به تدارکاتچی تبدیل شده است. این همه هجمه و حمله یک طرفه به دولت چهاردهم و شخص آقای پزشکیان که فردی صالح، صادق، امین و وفادار به نظام و رهبری است، نه منصفانه بوده و نه راه حل مشکلات کنونی است.
وی خطاب به رئیس جمهور افزود: گفتن حقیقت حتی اگر تلخ باشد وظیفه ما محسوب میشود؛ بارها از سوی ناصحان دلسوز و جریان سیاسی و بدنه مردمی حامی شما تذکر داده شد که دولت وفاق، نه در سپهر واقعی سیاست ایران مفهومی و نه واقعی است؛ وفاق زمانی معنا دارد که میدان سیاست، میدان رقابتی شفاف و حضور احزاب پرقدرت باشد، نه جولانگاه خوکهای سیاسی فرصت طلب.
سپه وند ادامه داد: آقای رئیس جمهور واقعیت آن است که یک پای دولت وفاق لنگ و پای دیگرش پیر و فرتوت است؛ مگر در این کشور قحط الرجال است که به جای اعتماد به جوانان نخبه، با انگیزه و پای کار، سراغ بازنشستگان بیانگیزه رفتهاید .
نماینده مردم خرمآباد و چگنی در مجلس تصریح کرد: آقای پزشکیان قرار بود جوانان شرکتی و قراردادی که سالها از بار اداره کشور را به دوش کشیدند تبدیل وضعیت شوند،نه اینکه بازنشستگان یقه سفید را بازگشت به کار و در حساسترین مناسب کشور مستقر کنید؛ کسانی که نتوان کار جهادی دارند و نه تحمل نقد و پرسش نمایندگان و خبرنگاران.
وی خاطرنشان کرد: آقای پزشکیان عنوان کردید که استانداران روسای جمهور استانها هستند اما مردم استاندار شرکتی قراردادی بازنشسته و عصبی بیتحمل را نمیخواهند.