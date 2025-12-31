مستندسازی دروغ ۳۰ ساله یک معتاد در سی ان ان

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی در فضای مجازی با اشاره به فیلم منتشر شده در این شبکه تلویزیونی درباره ادعا‌های تکراری نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درباره برنامه هسته‌ای ایران از سال ۱۹۹۶ تاکنون، نوشت:

این یعنی اعتیاد به بیماری دروغ گویی دائمی.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تصریح کرد: طبق مستندات گردآوری شده در سی ان ان، نتانیاهو از سی سال قبل، مدام این دروغ را تکرار کرده که ایران به تولید بمب هسته‌ای، خیلی نزدیک است.