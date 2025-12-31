واکنش روسیه به تهدید مجدد برای حملات نظامی علیه ایران

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه وزارت خارجه روسیه، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در مورد تهدید مجدد برای حملات نظامی علیه ایران اعلام کرد: ​اظهارات تهاجمی مطرح شده در تاریخ ۲۹ دسامبر طی سفر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل به ایالات متحده، مبنی بر امکان حملات نظامی جدید به خاک جمهوری اسلامی ایران، از جمله به تأسیسات زیربنایی هسته‌ای-انرژی این کشور، موجب نگرانی موجه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تصریح کرد: ​رویکرد ایدئولوژیک ضدایرانی در این دست اظهارات به خودی خود موضوع جدیدی نیست. با این حال، جامعه بین‌المللی بارها و با صراحت کامل چنین تمایلاتی را که مغایر با هنجارهای حقوق بین‌الملل و در تضاد با منشور سازمان ملل متحد است و مصرانه منطقه خاورمیانه را به سوی یک فاجعه جدی با پیامدهای احتمالی رادیولوژیکی و انسانی سوق می‌دهد، رد کرده است.

وی افزود: ​تلاش‌ها برای وادار کردن جهان به پذیرش این فرض که حل‌وفصل موضوع برنامه هسته‌ای ایران از طریق اقدامات نظامی-قهرآمیز، از جمله بمباران تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ممکن است، با مخالفت ویژه ای روبرو است.

زاخارووا گفت: چنین خط‌مشی غیرمسئولانه‌ای تأثیری مخرب بر وضعیت جهانی عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای دارد که سنگ بنای آن پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است. در این موضوع نمی‌توان نادیده گرفت که تهدیدات مذکور از سوی کشوری مطرح می‌شود که هنوز به این پیمان نپیوسته است، آن هم علیه دولتی که عضو NPT بوده و به طور منظم پایبندی خود به الزامات آن را تأیید می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد: ​ما از «کله داغ‌ها» (تندروها) می‌خواهیم که به عمق فاجعه‌بار بودن مسیر ویرانگر خود پی ببرند، از تشدید تنش‌ها پیرامون ایران و برنامه هسته‌ای آن دست بردارند و اشتباهات مهلکی را که در ژوئن ۲۰۲۵ مرتکب شدند و منجر به تضعیف جدی فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس در ایران شد، تکرار نکنند.

وی یادآور شد: همانطور که تجربه نشان می‌دهد، تقابل تنها باعث فاجعه می‌شود و تهدیدهای واقعی – و نه واهی – را برای صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد می‌کند و طرف‌های درگیر را از دستیابی به راه‌حل‌های مطلوب دور می‌سازد.

​زاخارووا خاطرنشان کرد: ما همچنان بر این باوریم که تنها انتخاب درست، مسیر دیپلماسی و مذاکره با هدف دستیابی به راهکارهای پایدار و بلندمدت در مورد انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، بر پایه حقوق بین‌الملل و با در نظر گرفتن منافع مشروع تهران است.

انتهای پیام/