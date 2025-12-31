به گزارش ایلنا، جمشید قائم‌مقام در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با اشاره به مشکلات معیشت و تورم افسارگسیخته، گفت: مهم‌ترین مسئله امروز کشور سختی معیشت خانوارها است و بودجه‌ای که افزایش حقوق را نصف نرخ تورم در نظر بگیرد، عدالت در حامل‌های انرژی را نادیده بگیرد و وضعیت تولید را با مصوبات اشتباه دچار هزینه مضاعف کند، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد.

وی افزود: بودجه‌ای که ثبات نیروهای شرکتی را تأمین نکند، شرایط بازنشستگان و معلمان حق‌التدریس را نبیند، اشتغال و ازدواج جوانان را در نظر نگیرد و محرومیت استان‌ها و افراد کم‌درآمد را نادیده بگیرد، قطعاً تورم‌زا خواهد بود.

قائم‌مقام خطاب به رئیس‌جمهور، تاکید کرد که اولویت اصلی امروز دولت باید معیشت مردم باشد و اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی، همانند مولا علی ( ع ) که حتی دست برادر نابینای خود را از بیت‌المال کوتاه نکرد، باید سرلوحه کار قرار گیرد.