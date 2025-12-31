خبرگزاری کار ایران
قائم مقام در تذکر شفاهی:

بودجه ۱۴۰۵ بدون توجه به معیشت و بازنشستگان تورم‌زا خواهد بود

نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که بودجه‌ای که افزایش حقوق کارکنان را نصف نرخ تورم در نظر بگیرد و وضعیت بازنشستگان، معلمان حق‌التدریس، اشتغال و ازدواج جوانان را نبیند، نه تنها عدالت را رعایت نمی‌کند بلکه باعث تشدید تورم خواهد شد.

به گزارش ایلنا، جمشید قائم‌مقام در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با اشاره به مشکلات معیشت و تورم افسارگسیخته، گفت: مهم‌ترین مسئله امروز کشور سختی معیشت خانوارها است و بودجه‌ای که افزایش حقوق را نصف نرخ تورم در نظر بگیرد، عدالت در حامل‌های انرژی را نادیده بگیرد و وضعیت تولید را با مصوبات اشتباه دچار هزینه مضاعف کند، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد.

وی افزود: بودجه‌ای که ثبات نیروهای شرکتی را تأمین نکند، شرایط بازنشستگان و معلمان حق‌التدریس را نبیند، اشتغال و ازدواج جوانان را در نظر نگیرد و محرومیت استان‌ها و افراد کم‌درآمد را نادیده بگیرد، قطعاً تورم‌زا خواهد بود.

قائم‌مقام خطاب به رئیس‌جمهور، تاکید کرد که اولویت اصلی امروز دولت باید معیشت مردم باشد و اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی، همانند مولا علی ( ع ) که حتی دست برادر نابینای خود را از بیت‌المال کوتاه نکرد، باید سرلوحه کار قرار گیرد.

