حسینی‌کیا در نطق میان دستور مطرح کرد:

مطالبه اصناف و بازاریان ثبات اقتصادی است

نماینده مردم سنقر در مجلس گفت:عملکرد بانک مرکزی موجب شده تا کارگران، کشاورزان، بازاریان و کارمندان در وضعیت بسیار سختی قرار گیرند؛ امروز مطالبه اصناف و بازاریان ثبات اقتصادی است اما با کابینه فعلی این امر محقق نمی‌شود از این رو باید تغییر و تحول در تیم اقتصادی به وجود آید و مسئولین ناکارآمد نیز حذف شوند.

به گزارش ایلنا،سید جواد حسینی‌کیا در نشست علنی امروز (چهارشنبه؛ ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک میلاد امام جواد(ع) و حضرت علی (ع) موفقیت کشور در پرتاب سه ماهواره به فضا را به ملت ایران تبریک گفت و از تلاش‌های وزارت ارتباطات تقدیر کرد.

نماینده مردم سنقر در مجلس با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت گفت: بانک مرکزی وظیفه صیانت از پول ملی برای جلوگیری از تلاطمات ارزی، سکه و طلا را برعهده دارد اما متأسفانه ضعیف عمل می‌کند از این رو ضروری است تا دولت در اسرع وقت ایشان را عزل و به دستگاه قضایی برای بررسی خسارات وارده و همچنین محاکمه معرفی کند.

وی ادامه داد: عملکرد بانک مرکزی موجب شده تا کارگران، کشاورزان، بازاریان و کارمندان در وضعیت بسیار سختی قرار گیرند؛ امروز مطالبه اصناف و بازاریان ثبات اقتصادی است اما با کابینه فعلی این امر محقق نمی‌شود از این رو باید  تغییر و تحول در تیم اقتصادی به وجود آید و مسئولین ناکارآمد نیز حذف شوند.

حسینی‌کیا با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت معیشت بازنشستگان و نیروهای مسلح افزود: متأسفانه امروز کسی صدای بازنشستگان و اعتراض بازاریان را نمی‌شنود، با توجه به شرایط موجود دولت باید رسالت خود در حوزه اقتصادی را به درستی ایفا کند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ناعدالتی در توزیع اعتبارات استانی در بودجه ۱۴۰۵ بیان کرد: باید در این راستا تدبیری کرد تا این ناعدالتی موجب نگرانی مردم نشود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به عدم تعهد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خاطر نشان کرد: بانک‌ها در پرداخت وام‌های تکلیفی از جمله وام ازدواج، فرزندآوری، تسهیلات خرد شرایط سختی را برای مردم فراهم کردند از این رو نیاز است تا برای انضباط بانک‌ها و حذف بانک‌های ناکارآمد نیز تدبیر شود.

حسینی کیا خطاب به رئیس جمهور بر لزوم توجه به معیشت مردم تأکید کرد و گفت: به فریاد ملتی برسید که فرزندان خود را در جنگ تحمیلی تقدیم انقلاب کرده‌اند، با حرف درمانی نمی توان دولت را اداره کرد.

وی در پایان خطاب به وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی خواستار قطع دست مافیا و برخی افراد در این زمینه دشد که معیشت و امنیت غذایی مردم را به گروگان گرفته‌اند.

