خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لک علی‌آبادی در تذکر شفاهی:

معوقات فرهنگیان بازنشسته ۱۴۰۱ در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دیده شود

معوقات فرهنگیان بازنشسته ۱۴۰۱ در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دیده شود
کد خبر : 1735809
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس با انتقاد از اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ هیچ اشاره‌ای به معوقات فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۱ نشده تأکید کرد که این حق ضایع شده و باید جبران شود.

به گزارش ایلنا، روح‌الله لک علی‌آبادی نماینده مردم دورود و ازنا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به نوسانات بازار ارز و بازگشت همتی به بانک مرکزی، گفت: این وضعیت نشان‌دهنده یک دور باطل و دهن‌کجی به مجلس و نمایندگان مردم است و روشن نیست چگونه انتظار دارند مجلس تمام قد از دولت حمایت کند.

وی با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزود: در این لایحه هیچ اشاره‌ای به معوقات بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۱ نشده و این حق ضایع شده باید جبران شود.

لک علی‌آبادی همچنین درباره افزایش هزینه‌های زندگی گفت: قبض آب، برق و گاز فشار زیادی بر مردم وارد کرده و به ویژه در شهرستان‌های سردسیری مانند ازنا که با برف و بوران مواجه هستند، باید قیمت انرژی متفاوت و متناسب با شرایط منطقه در نظر گرفته شود.

وی تأکید کرد: دولت و مسئولان باید توجه ویژه‌ای به معیشت مردم، بازنشستگان و شرایط سخت مناطق سردسیر داشته باشند تا فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر کاهش یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی