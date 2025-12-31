معوقات فرهنگیان بازنشسته ۱۴۰۱ در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دیده شود

به گزارش ایلنا، روح‌الله لک علی‌آبادی نماینده مردم دورود و ازنا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به نوسانات بازار ارز و بازگشت همتی به بانک مرکزی، گفت: این وضعیت نشان‌دهنده یک دور باطل و دهن‌کجی به مجلس و نمایندگان مردم است و روشن نیست چگونه انتظار دارند مجلس تمام قد از دولت حمایت کند.

وی با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزود: در این لایحه هیچ اشاره‌ای به معوقات بازنشستگان فرهنگی سال ۱۴۰۱ نشده و این حق ضایع شده باید جبران شود.

لک علی‌آبادی همچنین درباره افزایش هزینه‌های زندگی گفت: قبض آب، برق و گاز فشار زیادی بر مردم وارد کرده و به ویژه در شهرستان‌های سردسیری مانند ازنا که با برف و بوران مواجه هستند، باید قیمت انرژی متفاوت و متناسب با شرایط منطقه در نظر گرفته شود.

وی تأکید کرد: دولت و مسئولان باید توجه ویژه‌ای به معیشت مردم، بازنشستگان و شرایط سخت مناطق سردسیر داشته باشند تا فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر کاهش یابد.