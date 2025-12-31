خبرگزاری کار ایران
فدوی رئیس گروه مشاورین فرمانده کل سپاه شد

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: سردار علی فدوی به عنوان رئیس گروه مشاورین فرمانده کل سپاه معرفی می‌شوند.

به گزارش ایلنا، سرلشکر محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران در مراسم تکریم و معارفه جانشین جدید فرمانده کل سپاه، با تشکر از زحمات سردار علی فدوی گفت: از زحمات برادر بسیار عزیزم سردار فدوی، جانشین فرماندهی کل سپاه که در مدت تقریباً هفت سال به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه زحمات بسیار زیادی کشیدند، تشکر می‌کنم.

فرمانده کل سپاه با اشاره به سوابق سردار فدوی از جمله فرماندهی و جانشینی نیروی دریایی و مسئولیت اطلاعات در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: ایشان از شاخص‌های اطلاعاتی سپاه بودند که امروز تکریم شده و به عنوان رئیس گروه مشاورین فرمانده کل سپاه معرفی می‌شوند.

وی در ادامه، سردار احمد وحیدی را به عنوان جانشین جدید معرفی کرد و گفت: برادر عزیزم سردار وحیدی یکی از فرماندهان و مسئولین شاخص سپاه پاسداران از ابتدای تأسیس سپاه بوده‌اند و از فرماندهان صاحب‌نام سپاه هستند.

سرلشکر پاکپور با اشاره به سوابق درخشان سردار وحیدی از جمله فرماندهی قرارگاه نجف، مسئولیت اطلاعات سپاه در چند مقطع، تأسیس نیروی قدس با ساختار جدید، وزارت دفاع و کشور و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای ایشان در سمت جدید آرزوی توفیق کرد.

انتهای پیام/
