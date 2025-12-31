به گزارش ایلنا، سلمان زارع نماینده مردم لاهیجان طی تذکری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید سلیمانی گفت: بودجه باید در راستای قدرت خرید مردم باشد اما عدم کنترل نرخ ارز و نقدینگی بر قدرت خرید مردم تاثیر داشته و باید افزایش حقوق ها باید بر اساس نرخ تورم باشد.

وی افزود: از سردار رحمانی بابت دستور برای رفع تنش آبی استان و منطقه لاهیجان و سیاهکل قدر دانی میکنم و از تلاش های نیروهای جهادی و نظامی تشکر میکنم.

وی در تذکری خطاب به وزیر کشور و وزیر راه تصریح کرد: به داد ناوگان فرسوده درون شهری و بیرون شهری لاهیجان برسید که جان مردم را تهدید میکند.