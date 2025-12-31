زارع در تذکر شفاهی:
افزایش حقوق ها باید بر اساس نرخ تورم باشد
به گزارش ایلنا، سلمان زارع نماینده مردم لاهیجان طی تذکری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید سلیمانی گفت: بودجه باید در راستای قدرت خرید مردم باشد اما عدم کنترل نرخ ارز و نقدینگی بر قدرت خرید مردم تاثیر داشته و باید افزایش حقوق ها باید بر اساس نرخ تورم باشد.
وی افزود: از سردار رحمانی بابت دستور برای رفع تنش آبی استان و منطقه لاهیجان و سیاهکل قدر دانی میکنم و از تلاش های نیروهای جهادی و نظامی تشکر میکنم.
وی در تذکری خطاب به وزیر کشور و وزیر راه تصریح کرد: به داد ناوگان فرسوده درون شهری و بیرون شهری لاهیجان برسید که جان مردم را تهدید میکند.