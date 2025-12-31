دولت به پارکینگ بازنشستگان تبدیل شده است

وی با اشاره به شرایط داخلی افزود: اصناف که علیرغم گلایه‌های به‌حق مردم، از این‌که اجازه داده نشد عوامل نفوذی دشمن از اتفاقات به‌وجود آمده سوءاستفاده کنند، تشکر می‌کنم؛ اما دولت بداند باید با اقدامات جدی و تغییر تیم اقتصادی ناهماهنگ، به وظایف خود به‌درستی عمل کند.

نماینده مردم تهران با انتقاد از برخی تصمیمات دولت تصریح کرد: انتصابات نادرست و تصمیمات غیرکارشناسی موجب اخلال در زندگی مردم شده است. متأسفانه دولت به پارکینگ بازنشستگان تبدیل شده و حتماً باید بازسازی جدی در ساختار و تیم مدیریتی خود انجام دهد.

سلیمی همچنین با اشاره به لایحه بودجه اظهار داشت: مجلس به دلیل ضعف بودجه‌ای که از سوی دولت ارائه شد، بودجه را بازگرداند تا اصلاح شود، به‌ویژه در حوزه حقوق که نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است.