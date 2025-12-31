خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به خبر افزایش بودجه ۸۳ درصدی بودجه‌اش

واکنش شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به خبر افزایش بودجه ۸۳ درصدی بودجه‌اش
کد خبر : 1735799
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز ارتباطات و رسانه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با رد اخبار منتشر شده درباره افزایش ۸۳ درصدی بودجه این شورا، اعلام کرد رقم افزایش پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تنها ۱۱ درصد است.

به گزارش ایلنا،‌ در توضیحات مرکز ارتباطات و رسانه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه آمده است:

پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی در دوم دی‌ماه، برخی صفحات خبری و رسانه‌ای مدعی افزایش ۸۳ درصدی بودجه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه شدند. 

بر اساس این اعلام، رقم ۴۹۶ میلیارد تومان که در فضای مجازی منتشر شده نادرست بوده و ۲۰۲ میلیارد تومان از آن مربوط به مرکز رسیدگی به مساجد خراسان های رضوی، شمالی و جنوبی است که ارتباطی با بودجه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ندارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی