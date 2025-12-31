به گزارش ایلنا،‌ در توضیحات مرکز ارتباطات و رسانه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه آمده است:

پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی در دوم دی‌ماه، برخی صفحات خبری و رسانه‌ای مدعی افزایش ۸۳ درصدی بودجه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه شدند.

بر اساس این اعلام، رقم ۴۹۶ میلیارد تومان که در فضای مجازی منتشر شده نادرست بوده و ۲۰۲ میلیارد تومان از آن مربوط به مرکز رسیدگی به مساجد خراسان های رضوی، شمالی و جنوبی است که ارتباطی با بودجه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ندارد.

