پایان صحن علنی امروز مجلس جلسه بعدی؛ دوشنبه ۱۵ دی ماه
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش زنگ پایان نشست علنی امروز نهاد قانونگذاری کشور را به صدا در آورد.
به گزارش ایلنا، علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی را راس ساعت ۱۱:۵۳ به صدا درآورد.
نیکزاد پیش از پایان نشست امروز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید سلیمانی گفت: آن ابرمرد دوران معاصر که نمی خواست سر بیگناهی توسط مزدوران استکبار جهانی بریده شود را گرامی می داریم
به گفته نایب رئیس مجلس جلسه بعدی ساعت ۷:۴۵ روز دوشنبه ۱۵ دی ماه برگزار میشود.