دولت به جای فشار بر مردم با فرارهای مالیاتی مقابله کند

به گزارش ایلنا، محمود طاهری نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود در نشست علنی امروز، با تأکید بر اهمیت تأمین نیازهای معیشتی مردم گفت: رسیدن انسان به شأن واقعی خود تا زمانی که اساسی‌ترین نیازهای مادی او تأمین نشود، ممکن نیست و غفلت از این موضوع، خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای بخش بزرگی از جامعه به همراه دارد.

وی با انتقاد از افزایش مالیات‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزود: در شرایطی که کشور با تورم مواجه است، دولت به جای فشار بر مردم باید با فرارهای مالیاتی مقابله کند. یکی از نگرانی‌های جدی در این لایحه، نحوه افزایش حقوق‌هاست؛ این در حالی است که افزایش دستمزدها به میزان تورم، تقاضای اضافی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند و هرگونه افزایش کمتر از تورم، به معنای تعمیق رکود خواهد بود.

نماینده شبستر با اشاره به وضعیت بودجه عمرانی تصریح کرد: بودجه عمرانی دولت عملاً رشدی ندارد که این موضوع به معنای عقب‌نشینی دولت از نقش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل، انرژی و پروژه‌های مولد است. از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز به دلیل نااطمینانی، تورم و نرخ‌های بالای تأمین مالی، تمایل اندکی به سرمایه‌گذاری دارد و انجماد بودجه عمرانی می‌تواند رشد اقتصادی آینده را قربانی هزینه‌های جاری کند.

طاهری همچنین تذکراتی را خطاب به اعضای کابینه مطرح کرد و گفت: تذکری به وزیر نیرو درباره وضعیت نامناسب کیفی و کمی آب شرب شهرها و روستاهای شهرستان شبستر و ضرورت اقدام فوری و اورژانسی در این زمینه دارم.

وی ادامه داد: تذکر دیگری به وزیر راه و شهرسازی درباره لزوم اصلاح نقاط حادثه‌خیز راه‌های شهرستان شبستر مطرح می‌کنم.

نماینده شبستر همچنین خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: بی‌توجهی به تأثیر مثبت معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵، حدود یک میلیون دانش‌آموز و خانواده‌های آنان را متأثر کرده و لازم است این موضوع به‌صورت جدی بازنگری شود.

طاهری در پایان با اشاره به قانون مصوب سال ۱۳۹۶، خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: دولت مکلف است در اجرای قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان و شاغلان صنایع‌دستی دارای شناسه، نسبت به بیمه واجدان شرایط اقدام کند و این موضوع باید هرچه سریع‌تر اجرایی شود.