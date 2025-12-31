گودرزوند چگینی در تذکر شفاهی:
حقوق کارکنان دولت و نیروهای مسلح باید متناسب با تورم افزایش یابد
نماینده مردم رودبار در مجاس با اشاره به نرخ تورم و اهمیت توجه به معیشت کارکنان، خواستار افزایش حقوق نیروهای مسلح و نیروی انتظامی نسبت به حقوق سایر کارکنان شد و تأکید کرد که این اقدام یک ضرورت است.
به گزارش ایلنا، مهرداد گودرزوند چگینی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، خواستار توجه ویژه به حقوق کارکنان دولت و نیروهای مسلح شد.
وی با اشاره به نرخ تورم گفت: افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد و حقوق پیشبینی شده در لایههای فعلی بیش از نرخ تورم نیست که باعث مشکل شود. همچنین پیشنهاد داد حقوق نیروهای مسلح و نیروی انتظامی کشور نسبت به حقوق سایر کارکنان ۱۰ درصد بیشتر در نظر گرفته شود تا توجه ویژهای به این گروهها صورت گیرد.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در ادامه تذکر خود، خواستار اقدامات عملی وزارت راه و شهرسازی در حوزه راههای رودبار و منجیل شد و گفت: تاکنون هیچ اقدام عملی در زمینه رمپ رودبار و منجیل و ایستگاه قطار رودبار، منجیل و لوشان انجام نشده و باید دسترسی به این ایستگاهها مورد توجه ویژه قرار گیرد.
گودرزوند چگینی همچنین خطاب به وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز یادآور شد: حل مشکل حریم ها که قبلاً قول داده شده بود، باید به صورت عملی انجام شود.
وی از وزیر کشور و استاندار گیلان بابت افتتاح بخشداری روشن تشکر و قدردانی کرد و خواستار استمرار اقدامات عملی در این حوزهها شد.