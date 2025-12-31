حقوق کارکنان دولت و نیروهای مسلح باید متناسب با تورم افزایش یابد

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در ادامه تذکر خود، خواستار اقدامات عملی وزارت راه و شهرسازی در حوزه راه‌های رودبار و منجیل شد و گفت: تاکنون هیچ اقدام عملی در زمینه رمپ رودبار و منجیل و ایستگاه قطار رودبار، منجیل و لوشان انجام نشده و باید دسترسی به این ایستگاه‌ها مورد توجه ویژه قرار گیرد.

گودرزوند چگینی همچنین خطاب به وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز یادآور شد: حل مشکل حریم ها که قبلاً قول داده شده بود، باید به صورت عملی انجام شود.

وی از وزیر کشور و استاندار گیلان بابت افتتاح بخشداری روشن تشکر و قدردانی کرد و خواستار استمرار اقدامات عملی در این حوزه‌ها شد.