به گزارش ایلنا، محمد بیات در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، ضمن گرامیداشت میلاد باسعادت حضرت امام محمدتقی(ع) و ایام ماه مبارک رجب به‌ویژه میلاد امیرالمؤمنین حضرت امام علی(ع)، یاد و خاطره شهید سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت.

وی با اشاره به انتقادات مطرح‌شده نسبت به لایحه بودجه تقدیمی دولت، گفت: یکی از موضوعات مهم در بودجه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان شاغل به‌ویژه فرهنگیان محترم و کارگران شاغل در دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی است که با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی حاکم، پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم نبوده و نیازمند بازنگری مناسب‌تری است.