بیات در تذکر شفاهی:

افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها پاسخگوی معیشت مردم نیست

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نارضایتی‌های موجود نسبت به لایحه بودجه دولت، تأکید کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان با توجه به نرخ تورم پاسخگوی نیازهای معیشتی نیست و افزایش مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کند.

به گزارش ایلنا، محمد بیات در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، ضمن گرامیداشت میلاد باسعادت حضرت امام محمدتقی(ع) و ایام ماه مبارک رجب به‌ویژه میلاد امیرالمؤمنین حضرت امام علی(ع)، یاد و خاطره شهید سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت.

وی با اشاره به انتقادات مطرح‌شده نسبت به لایحه بودجه تقدیمی دولت، گفت: یکی از موضوعات مهم در بودجه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان شاغل به‌ویژه فرهنگیان محترم و کارگران شاغل در دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی است که با توجه به نرخ تورم و شرایط اقتصادی حاکم، پاسخگوی نیازهای معیشتی مردم نبوده و نیازمند بازنگری مناسب‌تری است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، افزود: خوشبختانه این موضوع امروز در کمیسیون تلفیق بودجه مورد توجه قرار گرفت و مورد بررسی قرار داده شد.

بیات در ادامه با انتقاد از افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور، افزایش مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند موجب فشار مضاعف بر معیشت خانواده‌ها شود و از این حیث، تجدیدنظر در این بخش ضروری است.

وی همچنین با اشاره به اتکای قابل توجه منابع درآمدی دولت به مالیات‌ها خاطرنشان کرد: تمرکز بیش از حد بر درآمدهای مالیاتی، به‌ویژه در شرایط کاهش قدرت خرید عمومی، نیازمند ملاحظه و دقت بیشتری است تا فشار بیشتری بر مردم تحمیل نشود.

