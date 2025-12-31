وی با اشاره به موضوع نهاده های دامی، خطاب به وزیر کشاورزی ،ادامه داد: با توجه به شرایطی که امروز در بحث نهاده ها و مشکلاتی که برای مرغداران و دامداران و مولدین و تولیدکنندگان در کشور ایجاد شده،جناب نوری وزیر جهاد، آقایان ،متصدیان و متخصصان امر توزیع نهاده در کشور ؛امروز واقعیت امر در خصوص چگونگی توزیع نهاده‌های اساسی تولید خوراک دام و طیور در کشور بیانگر آن است که کلیه ذخایر استراتژیک نهاده مذکور نزد ضابطه‌های دولتی و همچنین اندک‌ ذخایر نزد تولیدکنندگان،مرغداران و دامداران به اتمام رسیده و زمان آن فرا رسیده است با توجه به حساسیت‌های موجود در این صنعت نهادهای دولتی مسئول دراین زمینه سریعاً درخصوص چگونگی سیاست‌های تامین نهاده های مذکور برای تولیدکنندگان و نهایتاً مرغداران تصمیم‌سازی نهایی خود را کاملا سریع و شفاف مشخص کنند.

نماینده مردم آمل درمجلس شورای اسلامی،تاکید کرد:نهادهای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی و بانک مرکزی؛راهکارهای مختلف دراین خصوص را در کارگروه‌های تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند تا نهایتاً منجر به اخذ تصمیم راهگشا و موثر در این زمینه شود.

حاجی پور به سامانه بازارگاه اشاره و بیان کرد: چنانچه دولت اصرار بر تامین و توزیع نهاده از طریق بازارگاه را دارد؛ چرا مدت‌هاست در این سامانه نهاده‌ای بارگذاری نشده است؟نهاده‌ای در آن سامانه بارگذاری نشده است و نمی‌شود و براساس تحقیقات به عمل آمده ،ذخیره ای برای ارائه و بازار در سامانه مذکور وجود ندارد.

وی با اشاره به موضوع قیمتگذاری نهاده های دامی ،ادامه داد: همچنین درخصوص چگونگی قیمت گذاری نهاده های موصوف و تاثیرات آن بر قیمت گوشت و مرغ، بررسی‌های لازم صورت گرفته و آیا همچنان جهت واردات نهاده ارز دولتی تخصیص داده خواهد شد و احتمالاً هرگونه حذف ارز مورد نیاز برای واردات،چه میزان تاثیری بر روی قیمت نهاده ها و متعاقباً قیمت گوشت و مرغ در بازار خواهد گذاشت و با توجه به اینکه ادامه وضع موجود و تعیین سیاست‌های جدید با توجه به تورم روزافزون حاکم بر بازار ،چگونه و به چه میزان بر روی قیمت نهاده و گوشت مصرفی تاثیر خواهد گذاشت و اصولاً دولت چه برنامه‌ای در جهت حمایت از مصرف کنندگان نهایی بالاخص قشر آسیب پذیر و مردمی که امروز در فشار قرار گرفته‌اند،درنظر خواهد داشت؟

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، اظهارکرد: آیا برای حفظ پروتئین مورد نیاز در رژیم غذایی اقشار مختلف ،یارانه ای درنظر گرفته و پرداخت خواهد شد؟ آیا کالابرگ اختصاصی خواهد گرفت؟تمامی این موارد سریعاً قبل از دیرشدن و خارج شدن افسار تولید و مصرف گوشت و مرغ و نهاده‌ها باید مورد بحث قرار گیرد و منجر به نتیجه و مطلوب شود.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت های متخاصم اقتصاد و معیشت کشور را مورد هجوم قرار داده اند،تاکید کرد: با اشاره به موارد مذکور ،امروز با توجه به اینکه اقتصاد تبدیل به پاشنه آشیل دولت شده و دولت‌های متخاصم جهت ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، حساب ویژه ای برای آن باز کرده اند؛مقتضی است که هر چه سریعتر راهکارها و سیاست‌های استراتژیک کارآمد و موثر به صورت کاملاً میدانی و اجرایی اخذ و به اجرا گذاشته شود،چرا که هرگونه قصور و کوتاهی در این زمینه،با توجه به جمعیت کثیر جامعه،هدف آن از مدیران و کارگران ،مرغداران و قشر عظیم مصرف کننده و مردم ایران هستند که بایستی ما مسولان این موضوع را مورد توجه قرار دهیم.

حاجی پور با بیان اینکه قشر عظیم مصرف کنندگان نهایی گوشت و مرغ به شدت از گرانی ها تاثیر منفی گرفته اند و این روزها موجبات گسترش نارضایتی اجتماعی شده است،خاطرنشان کرد: در شرایط دشواری تولید و معیشت؛فشارهای مالیاتی و مقرراتی مضاعف جز اثر انقباضی و سوء روانی،اثر دیگری ندارد.دولت برای تامین کسری بودجه خود، به بهای کاهش بودجه خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی در لایه ،روی آورده است که انتظار می‌رود همکاران در کمیسیون تلفیق ،جلوی افزایش نرخ های مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی که سبب کاهش رفاه مردم، سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود را ،بگیرند.

وی با تاکید براینکه "قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها "بارقه امیدی برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بوده است،خاطرنشان کرد: دولت چه کار می‌کند؟ چرا می‌بایست در لایحه اخیر،بودجه معافیت‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهد و حذف کند؟ شایسته است کمیسیون تلفیق بودجه از این اقدام مخرب تولید و سرمایه گذاری،هرچه سریعتر جلوگیری کند.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی در پایان خطاب به دولتمردان، رئیس جمهور، رئیس قوه مقننه و رئیس قوه قضاییه،تصریح کرد: در این شرایطی که حالا می بینیم و در آن قرار گرفتیم؛ بیاییم آن سرمایه هایی که این روزها به آن نیاز نداریم را حذف کنیم و در کنار مردم و در سفره مردم و معیشت مردم قرار دهیم.کی می‌خواهیم به فریادهای مردم توجه کنیم؟!